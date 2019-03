Isaac Hernández en… “El rey de todo el mundo”

El reconocido bailarín trabajará junto a Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Greta Elizondo, el director Carlos Saura y el italiano Vittorio Storaro

En el marco del FICG 34, se realizó un pequeño set visit (muestra de escena en set de filmación), sobre una de las producciones más ambiciosas de los últimos años en nuestro país, “El rey de todos los tiempos”, una cinta en coproducción con España, la cual es dirigida por el multipremiado Carlos Saura, y que cuenta en su reparto con Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Greta Elizondo, quien es primera bailarina de la compañía nacional de danza, y el reconocido y premio Benois de la Danse, Isaac Hernández.

La cinta tiene un toque especial, pues será filmada en su totalidad en la ciudad de Guadalajara, lo que representa un proceso muy significativo para toda la producción, pues están filmando un musical mexicano muy ambicioso que incluye un soundtrack elaborado por el mismo Carlos Rivera, que participa desde hace un par de años en las letras de las canciones.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da Carlos Saura para este papel, que me emociona muchísimo interpretar”, platicó Ana. Por su parte, el mundialmente reconocido bailarín Isaac Hernández, dijo: “A Carlos no se le dice que no, una de mis películas favoritas de la infancia era ‘Carmen’, y pues imaginar que podría crear algo así en México era grandioso. La película es un gran regalo para nuestro país, nos puede dar una gran carta de presentación de lo que se puede lograr aquí”, platicó Isaac.

Además, el bailarín comentó el gran reto que significa para él, incursionar en el mundo del cine: “Es un mundo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado, estoy tratando de aprender de todo y ver cómo esto a mí me puede ayudar as seguir creciendo en mi profesión”, dijo mientras le cedía el uso de la palabra a Greta Elizondo, primera bailarina de la Compañía de danza nacional: “Sigo sin creerlo, estoy muy emocionada, incluso ahora que llevamos una semana grabando no entiendo qué pasa, es muy emocionante. Yo siempre he sido bailarina, pero ahora la vida me lleva por un camino diferente y es increíble aprender y trabajar con todos. Esto quedará plasmado para la historia”, relató.

DATO

La cinta se filma en Guadalajara, en el Conjunto de Artes escénicas de la U de G.

DATO

La película lleva apenas una semana de rodaje, se espera terminen el 23 de abril