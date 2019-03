Una mujer de altura

Ciudad de México.– La destacada trayectoria de Adriana Jiménez en los Clavados de Altura, la llevó a recibir el Premio Nacional del Deporte (PND) en 2018, destacando su primer sitio en el Cliff Diving World Series de Azores, Portugal y la medalla de plata conseguida en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Natación (FINA) en Budapest, Hungría, del año anterior.

En el ciclo pasado, después de su distinción, Rita Adriana, consiguió el primer sitio de la Serie Mundial de Clavados de Altura, en las competencias celebradas en Estados Unidos y Bosnia, así como el segundo puesto en Portugal, para culminar con el Subcampeonato general.

“Fueron años excelentes, yo los calificaría así, muy positivos”, revela en entrevista para Grupo Cantón la clavadista capitalina, quien ahora se encuentra batallando con una hernia en la espalda.

“Es algo crónico, los impactos en el agua y los entrenamientos fueron modificando mis discos, y yo lo atribuyo más a los años en el deporte.

“Día a día trato de sentirme bien, trato de cuidar mi herramienta de trabajo, he cuidado mucho el tema de la carga de trabajo, pero sobre todo que mi cuerpo esté bien, porque estando bien mi cuerpo, mi mente estará bien”, añade.

Es por eso que la clavadista capitalina duda participar en las paradas de Líbano o Italia del serial de este año, para no sobrecargar su cuerpo y prepararse de la mejor manera para el Campeonato Mundial FINA de este año en Gwangju, Corea del Sur.

“Estamos muy enfocados en esa competencia, queremos dosificar las cargas de trabajo, llevármela muy tranquila para llegar al cien a Corea y disfrutar, que cada clavado sea lo mejor posible, y sobre todo, mejorar lo del año pasado.

“Me gustaría mejorar tanto clavados, calificación, actitud física y mental, sobre todo para pararme bien en esa plataforma y con muchas ganas de hacer mis clavados casi perfectos”, comenta Jiménez Trejo, quien no quiere presionarse para obtener el primer sitio que se le negó en Budapest 2017.

“Me gustaría dar lo mejor de mí, sé que di lo mejor de mí en cada clavado, en cada entrenamiento, porque recordemos que las competencias se ganan en los entrenamientos, yo pongo lo mejor de mí a pasar de mi lesión y de los obstáculos, y voy a estar muy orgullosa de mí, tenga ese oro o no.

“No quiero pensar tanto en el futuro o en los resultados porque te presionas de más, si llega ese oro que mejor, pero si no, estaría muy orgullosa de todo lo que ha pasado”.

UN AÑO DESPUÉS

En abril de 2018, fue cuando Ady recibió el PND, de mano del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y es la misma atleta, quien asevera que este reconocimiento no le ha cambiado nada, sólo un par de arrugas más, señala en tono de broma.

“La verdad me sigo divirtiendo mucho, le sigo sacando todo lo positivo a todos los días, creo que sigo con el mismo ímpetu, con la mismas ganas de entrenar todos los días, me gusta mucho disfrutar con mis compañeros, aprendo mucho de ellos, al contrario, no cambias, aprendes.

“Sigo entrenando en el mismo lugar, vivo en la misma casa, tengo el mismo coche, entonces sigo siendo la misma Adriana, sólo me casé”, explica Jiménez, quien contrajo nupcias a inicios de año con el australiano Joey Zuber, exclavadista de altura, y actual comentarista y voz oficial del Cliff Diving World Series.

RELEVANCIA FEMENINA

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Adriana Jiménez destaca el papel de su género dentro del deporte en la actualidad.

“La mujer ha sido clave para el desarrollo no sólo del país, sino del mundo entero, hemos trabajado muy fuerte y de manera inteligente. La mujer siempre está ahí porque es valiente, porque es luchona y porque se enfrenta a situaciones difíciles y siempre tiene el temple para salir adelante”, asegura, y descarta haber vivido algún tipo de obstáculo en su disciplina.

“No para nada, yo trabajo en un equipo con seis hombres, soy la única mujer, mi experiencia y mi edad me respaldan porque soy mayor que ellos, me respetan mucho y siguen mis consejos.

“Mi entrenador trata de darme la misma atención, yo jamás sufrí de ese tema, al contrario me han dado las mismas oportunidades y las he aprovechado también”.