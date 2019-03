Santiago Taboada busca empoderar a las mujeres, en su día

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Santiago Taboada realizó la firma del Acuerdo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de encaminar políticas públicas a favor de las y los habitantes de Benito Juárez.

“Es un reconocimiento y así lo entendemos, el reconocimiento de buscar cada vez más herramientas para que el piso esté más parejo, porque quiero decirles que mi profunda admiración primero a todas ustedes, porque ustedes no solamente hacen un papel en el trabajo, ustedes hacen un papel y son pilares fundamentales de lo más importante que tenemos como sociedad que es la familia”.

Asimismo, recordó que la decisión de absorber financiera y administrativamente las estancias infantiles no solamente tiene que ver con un tema de atención a los niños, sino de empoderamiento de las mujeres para que tengan la posibilidad de seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales.

“Absorber y administrar las estancias infantiles por supuesto que tiene que ver con un esfuerzo presupuestal, pero les puedo asegurar que vamos a garantizar el que muchas de estas mujeres que dejan a sus hijos en las estancias infantiles, porque a veces no tienen otra opción, van a poder seguir creciendo, creciendo en su ánimo, en lo profesional y sobre todo dándose cuenta que ante las adversidades ellas pueden salir adelante, porque muchas veces ellas solas tienen que sacar a toda una familia, ellas muchas veces son pilares y por eso no me arrepiento”.

En este sentido, Kenia Araceli Hernández Ríos, madre de familia usuaria de la estancia infantil Pandín, agradeció al alcalde por creer en el programa y no dejar a las mujeres desamparadas ante esta decisión del Gobierno Federal de recortar recursos.

“Es muy importante este tema porque están dirigidas a quienes deseamos que nuestros hijos reciban una educación acorde a su edad y adquieran habilidades y destrezas. Yo soy fiel viviente de que sí sirve una estancia, me he desarrollado yo también en lo profesional”.

Durante el evento, el alcalde destacó que las mujeres ocupan cargos importantes en su administración: encabezan dos de las cinco direcciones generales, es la demarcación con mayor número de concejales en la Ciudad de México, además de ser la primer Alcaldía en elevar a dirección el área de Igualdad y Fomento a la Equidad de Género.

Ante esto, Gabriela Díaz, pilar del Equipo de Proximidad Blindar BJ, señaló que se siente orgullosa de la oportunidad de dirigir al personal que se encuentra a su mando, ya que, dijo, en otro momento a una mujer no se le veía ocupando estos puestos.

“Hoy, gracias a la igualdad de género, somos más las mujeres que ocupamos cargos como el que hoy yo me siento orgullosa de representar y agradezco al alcalde Santiago Taboada Cortina que me da la oportunidad de comandar cada uno de los elementos que hoy vigilan y resguardan la seguridad de los benitojuarenses”.

Santiago Taboada reconoció el esfuerzo que todos los días realizan las mujeres trabajadoras de la Alcaldía y que hacen de Benito Juárez un mejor espacio para vivir.