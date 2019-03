Proponen un “Amor prohibido” NewFest y Buxxi

Ciudad de México.- Dos de los artistas colombianos más importantes, decidieron unir sus talentos para darle vida a un nuevo proyecto. Lanzan su nuevo single ‘Amor prohibido’ y no es el cover que hiciera famoso Selena Quintanilla si no una canción totalmente nueva que cuenta con una fusión de ritmos bastante interesantes y habla de esas relaciones que no están permitidas.

En entrevista exclusiva con Grupo Cantón, NewFest y Buxxi nos cometaron que decidieron hacer esta esta propuesta porque nadie en Colombia se había animado a fusionar electrónica y reguetón. “Yo sé que todo el mundo se ha mortificado con un amor prohibido”. apunto Buxxi.

Grupo Cantón: ¿Cómo surgió este proyecto?

Buxxi: Tuvimos un acercamiento hace varios años gracias a un primo de NewFest, que ya no está. Siempre quise grabar conmigo, y en ese entonces estaba súper pegado y en ese momento no se dieron las cosas porque su primo falleció. Después tuvimos otro acercamiento y por cosas de la vida esta vez sí se dio y aquí estamos.

Grupo Cantón: ¿Cómo fue la producción de esta canción?

Newfest: El proceso de producción tardó como un mes y medio aproximadamente y fue muy cansado. En el video contamos con la presencia de dos modelos. No fue un video fácil de grabar y fue una producción bastante compleja, pero gracias a Dios esas personas que nos acompañaron tuvieron una enorme disposición.

En redes sociales publicarán sus presentaciones en Latinoamérica.