Juan Gabriel era depresivo

La estrella de radio, cine y televisión, Julia Palma, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que conoció bien a Juan Gabriel. Tanto que sabía de sus depresiones y lo mucho que le gustaba comparar cosas compulsivamente.

“Juan Gabriel siempre se portó muy lindo conmigo, cuando salíamos a trabajar a algún lugar fueras de la CDMX, él me tocaba a mi camerino y me decía: ‘Juila, vamos’, me pedía que me regresara con él después del show para que no me quedara sola en los pueblos. Eso sí, Juan era muy depresivo, se deprimía fácilmente, lo único que lo ponía de buenas era comprar y comprar lo que sea”, dijo.

La estrella compartió que su programa México canta está de manteles largos. “El programa cumple seis años. Se ha constituido por tres etapas: en la primera estuvo como productor y conductor el señor Raúl Mondragón, que en paz descanse; en la segunda estuvo un gran conductor, Gerardo Medina; y en la tercera y última con Eduardo Narváez, nos ha ido excelente, tenemos mucho rating. El 29 de marzo celebraremos en el salón Villa Flamingos, de Portales”.