Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que ante Necaxa el equipo hablará en la cancha, debido a que se encuentran motivados por la adquisición del autobús que los trasladará a sus partidos.

“Vamos con todo este partido, es muy importante para nosotros hablar en la cancha y de los objetivos, este es el vehículo que nos va a llevar al éxito”, señaló en una analogía de lo que representa contar con esta nueva unidad.

En entrevista al finalizar la ceremonia de presentación del autobús celeste, se refirió que los llevará a sumar éxitos a partir de este torneo.

“Este es un nuevo jugador para el equipo, aquí todo suma, todo cuenta. Ahora nos van a ver llegar al estadio en este autobús y ojalá podamos reflejar todo lo que estamos viviendo en cuanto a apoyo comercial en la cancha”.

“La temporada pasada fue muy buena pero ya quedó atrás esa historia” asegura Ricardo Peláez, quien se encuentra concentrado en el actual torneo, también mostró emoción por las características y tecnologías de la “nueva máquina celeste” 🔵 pic.twitter.com/FE8yPnGAji — Cruz Azul VAVEL (@CruzAzul_VAVEL) March 1, 2019

Mencionó que así como se dio la llegada de este nuevo “jugador” al club, también se darán otras noticias importantes, pero no le correspondería anunciarlas a él.

“Vienen otras noticias importantes, pero son temas que no me corresponden a mí; es una sociedad comercial que se logra por alguna razón, entonces no quiero hablar de la historia”, añadió.

Envió un mensaje a los seguidores del equipo para que los acompañen al estadio, “sabemos que los resultados estarán de la mano de su presencia; que nos acompañen en este partido (ante Necaxa) y los que nos faltan”.