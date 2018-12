Un pilar del deporte nacional

Ciudad de México.– A través de los años, la Marcha se ha convertido en un deporte referente de México en los Juegos Olímpicos.

El primer representante nacional que ganó una medalla en esta disciplina en la máxima justa deportiva fue José Pedraza Zuñiga, quien se quedó con la plata en México 68.

Después del Sargento aparecieron atletas como Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González Rodríguez, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Noé Hernández (q.e.p.d.) y Joel Sánchez Guerrero, todos con presea olímpica.

Sin embargo, a partir de Atenas 2004, la Marcha dejó de dar metales a la delegación mexicana, hasta que apareció María Guadalupe González, en la categoría de 20 kilómetros, quien obtuvo la plata en Río de Janeiro 2016.

Lupita es dirigida por Ignacio Zamudio, este año galardonado con el Premio Nacional del Deporte (PND) en la categoría de entrenador, quien revela en entrevista con Grupo Cantón el por qué está disciplina tuvo un bajón en cuanto a protagonismo en los Juegos Olímpicos por parte de nuestro país.

“Pues creo que son procesos generacionales naturales, de repente hay cambios, los atletas no son los mismo siempre, pero no creo que haya una carencia, evidentemente esta generación no ● Alegna González venció a Bekmez en Finlandia pudo cuajar con medallistas olímpicos, pero estamos trabajando con atletas juveniles que son primeros del mundo y espero que a partir de 2024, ya empecemos, también con los hombres, a regresar a esos resultados que tradicionalmente tenemos en la marcha”.

Las palabras de Zamudio Cruz son respaldadas por los resultados de los jóvenes atletas que se encuentran bajo su tutela.

Sofía Ramos, subcampeona en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y César Córdova, número uno de la clasificación mundial Sub 18 en los 10 km de caminata.

A ellos se les suma Alegna Ariday González, también ganadora del PND en la categoría de Deporte No Profesional, y pupila de Ignacio, quien revela lo especial que es ser condecorado junto a su alumna.

“Es muy gratificante que haya sido el mismo año que uno de mis atletas, no es común, como lo mencionó el licenciado (Alfredo) Castillo, pero afortunadamente pudimos no sólo con ella, sino coronar más resultados con otros atletas y el haber coincidido con Alegna no pudo ser mejor

“El doble Premio Nacional del Deporte por parte de un entrenador marchista y atleta marchista, es ideal, pues la Marcha sigue siendo un pilar del deporte nacional y es mi interés mantenerlo así”.

MOTIVACIÓN

Por su parte, Alegna, también en charla con Grupo Cantón, confiesa la importancia que tuvo Ignacio Zamudio en el reconocimiento del que fue objeto.

“Yo sin él no podría, y le agradezco bastante por todo lo que ha hecho por mí, y pues que él haya sido también acreedor del primero motiva para los dos”.

La ganadora en la Copa Mundial de China, así como del Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 en la prueba de los 10 km de Marcha celebrado en Tampere, Finlandia, donde además superó por más de un minuto a la Campeona Mundial de la especialidad, la turca Meryem Bekmez, le dedicó la distinción del PND a su familia, mismo que confiesa, más allá de ser una presión para el resto de su carrera, será una aliciente extra.

“Es un gran honor principalmente tener este reconocimiento y súper feliz por haberlo recibido, me motiva bastante.

“Lo tomo más que nada como una motivación, no creo que sea algo que me presione por los próximos años, para nada”, refiere la deportista de 19 años.

Con ambos triunfos, Alegna se convirtió en la primera mexicana en conseguir un oro en los Campeonatos Sub 20, pero sobre todo, en la primera atleta nacional en ocupar el primer sitio del ranking mundial.

A partir de 2019, Alegna dejará las competencias con límite de edad, para lo cual la joven ya se está preparando.

“Hay que entrar dentro de esa categoría (Libre) y conocerla, porque va a ser algo nuevo para mí, serán años de maduración y pues habrá que estar peleando por las medallas.

“El próximo año estaremos buscando participar en la Universidada Mundial, va a ser el principal evento”, asevera González Muñoz, punto en el que su entrenador coincide.

“Se está trabajando día con día con Alegna, poco a poco habrá que enseñarle a madurar y que en esta prueba, a un mediano plazo, podamos conseguir los mismos resultados que en Sub 20”, señala Ignacio Zamudio.