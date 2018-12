Atala Sarmiento revela por qué Andrea Legarreta y Galilea Montijo no quisieron entrevistarla

Atala Sarmiento fue al programa Hoy, antes de ingresar a Intrusos, en dicha entrevista, no estuvieron presentes Galilea Montijo ni Andrea Legarreta.

Sarmiento comentó que ambas justificaron su ausencia por una supuesta decisión de la productora de la emisión Magda Rodríguez.

Atala Sarmiento ha revelado la verdad del por qué no quisieron estar con ella en la emisión.

“Cuando me habló la producción, me dijo: ‘Oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo’”, explicó.