La ficha de producto, la mejor arma de venta de una tienda online

El objetivo de cualquier comercio electrónico es conseguir que sus ventas aumenten, y la mejor arma de venta que tienen para lograrlo es la ficha de producto. Se trata de un elemento clave de las tiendas online, el cual en muchas ocasiones está desaprovechado, que puede dar ese empujón final para que un consumidor acabe realizando la compra.

Hay que tener en cuenta que muchos usuarios no encuentran lo que buscan por Internet, por lo que es muy importante disponer de una ficha de producto que no espante a los consumidores y que les transmita seguridad.

También cabe mencionar que las páginas en las que aparecen las fichas de producto se posicionan en los motores de búsqueda. Por lo tanto, si estas se escriben correctamente, pueden hacer que la visibilidad web aumente y que las ventas del comercio electrónico se multipliquen.

Descubre qué es exactamente una ficha de producto

Se puede decir que la ficha de producto es casi la página más importante de una tienda online. En ella se intenta convencer al consumidor de que realmente necesita el producto o servicio que allí aparece. Explicado de otra forma: las fichas de producto son como los dependientes de los establecimientos físicos.

En el caso de que el individuo posea un comercio electrónico y tenga que subir más de cien productos, puede caer en el error de incorporar la descripción estándar que el mismo proveedor le ha pasado de cada uno de ellos porque no dispone de tiempo. No obstante, si realmente quiere que sus ventas aumenten, no debería hacer esto, ya que serán descripciones poco atractivas y planas. Además, seguramente también estarán siendo utilizadas por la competencia, lo cual es penalizado por Google.

Por suerte, el individuo tiene actualmente a su disposición herramientas como Oberlo que le permiten administrar su tienda online en solo unos minutos, por lo que dispondrá de más tiempo para añadir descripciones originales.

Elementos que toda ficha de producto debería contener

Si el individuo desea que las fichas de producto estén optimizadas y listas para vender, debe tener en cuenta los elementos que se mencionan a continuación. En primer lugar, el precio. Este tiene que ser mostrado de manera clara, ya que seguramente será lo primero que desee saber el cliente que esté interesado en un determinado producto o servicio. También se debe especificar si los gastos de envíos y los impuestos se encuentran incluidos en el precio final del artículo.

El “call to action” es un botón o enlace muy importante ubicado en la página web, ya que guía a los clientes potenciales hasta la compra, por lo que es imprescindible que resalte dentro de la ficha de producto.

Hay que tener en cuenta que muchos consumidores son reacios a comprar por Internet porque no pueden tocar el producto con sus propias manos. De ahí la importancia de incorporar fotografías o imágenes que llamen su atención. Estas deben ser de gran calidad y mostrar el producto desde todos los ángulos. El dueño del comercio electrónico tiene que intentar por todos los medios proporcionar una experiencia cercana a la realidad.

Se puede ir incluso un poco más allá y subir vídeos de los productos ofrecidos en el sitio web. Esto puede ser una gran ventaja y una manera de diferenciarse de la competencia, ya que a través de un vídeo el consumidor, además de ver cómo es el artículo, también podrá saber cómo se utiliza. Por lo tanto, al incorporar vídeos se puede conseguir que las dudas de los clientes desaparezcan. Además, hay que tener en cuenta que el posicionamiento web de una página puede mejorar gracias al vídeo marketing.

Incluye un apartado de opiniones en tu tienda online

Cuando una persona busca un determinado producto por Internet, suele influir de manera considerable en su decisión de compra la experiencia que otros clientes hayan tenido utilizándolo. Por este motivo, es muy importante que el propietario de la tienda online incluya un apartado en el que sus clientes puedan dejar sus comentarios y testimonios.

Lo cierto es que cada vez más comercios electrónicos incorporan este apartado de opiniones en sus fichas de producto, ya que la prueba social de las mismas puede ser determinante a la hora de cerrar una venta.

Otra información que debe aparecer en la ficha de producto

En la ficha de producto también debe aparecer de manera clara la información sobre los plazos de entrega y el envío: si se manda un mensaje al correo electrónico o al teléfono móvil avisando de la fecha de entrega, si los gastos de envío son gratis, etcétera. Cuanta más información, mejor.

Según el sector al cual pertenezca el comercio electrónico, así serán los plazos de entrega. En el caso de una tienda de ropa, estos no suelen ser mayores de setenta y dos horas, pero si se trata de una tienda de alimentación, estos tiempos disminuyen.