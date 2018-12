Despreció a los pobres

La edición 21 del Teletón se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Infantil en Tlalnepantla y durante la transmisión del programa en vivo surgieron varios inconvenientes que no salieron al aire; como, por ejemplo, se le impedía el paso a decenas de personas por no haber llevado un donativo significativo. Así lo denunció una beneficiaria, quien prefirió no decir su nombre:

“Ustedes que son medios de comunicación, por favor digan que nos están tratando muy mal. No nos dejan pasar al programa que porque solo entran las personas que donaron millones de pesos, y no se vale porque nosotros trajimos las alcancías con mucho esfuerzo y nos están despreciando”, denunció.

Personal del centro estaba impidiendo el paso a decenas de familias que querían entrar a disfrutar del concierto. La gente estaba muy molesta por el trato que recibieron.

Desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 2 de la mañana del domingo, artistas, deportistas, comunicadores invitaron al público para que realizara sus donativos. Al final se superó la meta, al llegar a la cantidad de 367 millones 190 mil 205 pesos.