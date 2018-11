Sin capacidad de consenso

CDMX, HOY Y MAÑANA-ARTURO RÍOS

FUERO RETRASADO.- Pues se impuso la chiquillada en San Lázaro y le ganaron a Morena, se retrasa la tan aplaudida protesta de quitar el fuero con todas las ventajas y demanda ciudadana a grito abierto.

A los morenos les faltó capacidad de consenso y los partiditos PAN, PRI, PRD y MC, unidos evitaron que se cumpliera con el requisito de la mayoría calificada y se envió al Senado para su revisión; ello retrasará el proyecto y sin duda será para 2019.

Los morenos pretendían que el próximo sábado, AMLO en su discurso de toma de posesión, anunciara ese logro tan necesario y arrancara merecidamente el aplauso general, no tan sólo el acostumbrado en los eventos de esta naturaleza sino que resonara en todo el país.

A Pablo Gómez, autor de la propuesta, viejo lobo en estas lides, sólo le quedó informar que insistirá en el tema que tanto deseamos los ciudadanos.

Esta vez no funcionó por primera vez desde que llegó la nueva legislatura pintada de Morena, perdió la primera y es ejemplo de que no siempre se gana, no obstante ser mayoría.

La crítica a la pacholera de partidos es que se fueron en contra del avance en la vida moral de los políticos, ya está más que comprobado que el fuero es dañino, pues ha permitido que salga a flote el delincuente que muchos políticos llevan dentro y lo convirtieron en impunidad.

Deseamos la insistencia de Morena y logren tan anhelada ilusión de los ciudadanos que, amén de una necesidad para el ataque a la corrupción, del interés de ya saben quién.

HERENCIA.- Andrés Manuel López Obrador, que el próximo sábado recibe la banda presidencial, comienza una verdadera lucha por México, recibe en herencia de la administración peñista entre otros múltiples problemas, el legado de 37 mil desaparecidos, pena de sus familiares que tienen un hondo sentido humanitario.

Miles de familiares van y vienen a las oficinas gubernamentales, demandan saber de sus parientes desaparecidos por el crimen organizado en fosas clandestinas.

Claro, el país como nunca mantuvo una inercia tremenda de descomposición, pero en el sexenio que se va, se dio rienda suelta a todo y entregan a una nación destrozada por todos lados. Adiós, y nunca regresen.