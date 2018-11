Edgar Olvera se mofa, “que le busquen…”

POLIGRILLA MEXIQUENSE-PABLO CRUZ ALFARO

El descaro de Edgar Olvera Higuera, exalcalde de Naucalpan y actual diputado local, es total. Primero se mofo de su homóloga la diputada Azucena Cisneros Coss, presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Edomex, quien refirió hace unos días la administración deficiente que presento el municipio de Naucalpan cuando él estuvo al frente al haber dejado una deuda de mil 400 mdp; ahora, arrogante dice: “que le busquen, a ver que encuentran”.

El cinismo de Olvera asusta, escudado en el “fuero”, reta al congreso a que lo investiguen. El endeudamiento en su gestión es escandaloso, los señalamientos de corrupción son muchos. Víctor Gálvez Astorga, alcalde de Naucalpan en funciones, refirió que la adquisición en el 2016 del helicóptero Bell 206 L40 durante la gestión de Olvera en 24 millones de pesos fue una compra absurda; otros ex funcionarios municipales callan, tienen temor de poner en riego su libertad, aún así, señalan al ex tesorero municipal Iván Arturo Rodríguez como la mano ejecutora del desfalco a las arcas municipales, pero al igual que Edgar Olvera y escudado en el fuero constitucional que le da el ser diputado federal se ríe de las instituciones, sabe que al menos en tres años no podrá ser juzgado.

Olvera Higuera tiene una bomba de tiempo en sus manos, la investigación que se le sigue en el Congreso local por hechos de corrupción y endeudamiento desproporcionado durante su gobierno lo podrían llevar tarde o temprano al desafuero y después a prisión.

LA DE HOY: La amistad de la conductora de televisión Galilea Montijo con la alcaldesa electa de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera, hizo posible el nombramiento de su esposo Fernando Reina Iglesias como tesorero municipal.