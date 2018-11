Carlos Espejel explotó contra Televisa

Harto de que los programas de Televisa lo busquen sólo para buscar notas que creen morbo sobre su vida privada , olvidándose que lo vetaron desde hace diez años por haber aceptado proyectos en otras televisoras cuando lo tenían encajonado, es como aseguró sentirse el actor Carlos Espejel en entrevista con Like a unas horas de arribar a Villahermosa con la obra ‘Cleopatra metió la pata’.

“Me da gusto que en la actualidad los actores tengamos una variedad de lugares en los que podamos dar a conocer a nuestro público nuestro trabajo. Televisa vale mad.. Sólo me buscan para entrevistarme sobre mi vida privada para vender morbo con sus notas, pero quiero decirles a través de ustedes, los medios, que le paren”, expresó en tono molesto.

Al cuestionarle que si aceptaría regresar a Televisa si le ofrecieran un proyecto importante, respondió: “Si en diez años no valoraron mi trabajo, la verdad no creo que lo hagan ahora. Pero en verdad, eso no me quita el sueño. Lo único que les pido es que ya le paren, pues yo sólo hablaré con quien lo desee, pero sólo de mi vida profesional”.

Sobre su participación en ‘Cleopatra metió la pata’, platicó: “En la obra soy ‘Vaconertes’ el Príncipe Persa. Durante la obra, los Persas y Romanos estamos en una lucha para conquistar Egipto y enamorar a Cleopatra. En verdad, si tienen oportunidad de ir, háganlo. El elenco es increíble y en estos tiempos vale la pena reír”.