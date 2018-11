Sin burlas a Laura Zapata

El conductor Enrique Mayagoitia, de Multimedios Televisión, en Monterrey, declaró que no se ofendió en ningún momento a la actriz Laura Zapata, durante la entrevista que se le realizó en las instalaciones de la empresa para promover su nuevo disco.

El conductor envió copia de la entrevista a este reportero, en la que efectivamente comprobamos que no hubo bullying ni ofensas hacia la primera actriz, pero eso sí, la pregunta que hicieron en el programa no venía al caso, ya que el tema a tratar era el disco de Laura, y no la canción de Thalía ¿me oyen, me escuchan?

En el video se puede ver que Laura de inmediato se paró y se salió del foro notablemente molesta, pero hasta ahí lo que nosotros vimos, el otro conductor, Adrián Marcelo, no la ofendió, pero como él es youtuber, comentan quienes lo oyeron en su espacio en redes sociales, que hizo un comentario impropio de la artista, en lugar de haberse disculpado. Hay que reconocer que Laura le dio mayores dimensiones de las que realmente tuvo el hecho.

Adrián Marcelo fue despedido de Multimedios TelevisiÓn

Como Laura se quedó en Monterrey para hacer promoción en medios, era más fácil que llegara al foro de Multimedios, le diera una cachetada y se hubiera desquitado, pero sin duda alguna la promoción fue tanta que demuestra que es muy inteligente.