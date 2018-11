Cruz Azul, acostumbrado al Azteca

Ciudad de México.– La Fase Final del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina, después de la pausa por la Fecha FIFA, los equipos se enfocan en la última Jornada del Apertura 2018.

Cruz Azul tiene el puesto de privilegio y visita al Morelia en el cierre de la campaña regular, con la convicción de no perder, para que un triunfo del América no le quite el primer lugar de la tabla general.

Aun perdiendo y las Águilas ganando, La Máquina no bajaría del segundo puesto de la clasificación, lo que le asegura jugar en el Estadio Azteca el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, e incluso de una hipotética Semifinal.

Sin embargo, el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula ha dejado mucho que desear en las últimas semanas, a tal grado que se canceló el juego que se tenía programado el lunes pasado de la NFL entre Los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs.

Este inconveniente no incomoda a los jugadores cementeros, quienes marchan con marca invicta jugando como local en el inmueble de la Calzada de Tlalpan en esta temporada.

“Para nosotros siempre funcionó (la cancha), jugamos todo el torneo ahí, tengo que decir que sí estaba en malas condiciones, pero nos adaptamos, te tienes que adaptar a todo y eso no es una excusa y tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor forma”, reveló Igor Lichnovsky, zaguero celeste, en el Día de Medios que organizó la institución capitalina.

Y es que Cruz Azul, aún en el peor momento de la grama del Azteca sacó el resultado, al vencer a Lobos BUAP por 2-1.

Pero la cancha ya no dio más, al grado de que el América tuvo que mover su juego de la Jornada 17 ante el Veracruz al Nemesio Díez de Toluca, para permitir que un nuevo césped sea colocado en el coso dos veces mundialista.

Esto ha generado dudas en cuanto a si es posible que la cancha pueda estar lista para los Cuartos de Final, pues tanto Águilas como cementeros jugarán sus duelos de Vuelta ahí.

“No es algo que nos compete a nosotros (si se juega o no en el Azteca), el futbolista tiene la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, y si el campo llega a influir en una lesión debería tratarse el tema, pero no creo que nos afecte”, agregó Lichnovsky.

El mediocampista Rafael Baca también se dio tiempo para hablar sobre la alfombra verde del Azteca.

“Lo único que sabemos es que se cambió el pasto, no sé sí sea cierto o no, porque no hemos estado ahí. La cancha sí estaba en malas condiciones, pero nos adaptamos.

“Esto no va a ser una excusa, porque si es que hubo cambio de césped, nos vamos a tener que adaptar a eso y simplemente tenemos que salir a hacer nuestro trabajo de la mejor forma”, refirió el volante en el complejo de La Noria.