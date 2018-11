Migrante pierde a su esposa y a sus tres hijos en la caravana

El migrante hondureño Francisco Ruiz denunció que durante el trayecto de la caravana se robaron a su familia.

Ciudad de México.- Su esposa Loana Pérez Gurneta, las pequeñas Dulce María y Karla Pérez Ruíz, de 3 y 2 años respectivamente se encuentran desaparecidos tras su paso por Ciudad Isla, Veracruz.

Francisco Ruiz explicó que “en Oaxaca es donde empezó todo. Primero me robaron a mi niño, el de 5 años. Yo me fui para el baño y cuando regresé, ya no estaba”, por lo que informó que acudió a la policía a denunciar, pero no recibió respuesta alguna, por lo que decidieron avanzar con la caravana para ver si alguien tenía a su hijo.

Tres días después de que presuntamente se robaran al pequeño Juan, de cinco años de edad, en Oaxaca, un tráiler en Veracruz ofreció llevar a la familia a la Ciudad de México: “Un tráiler se acercó a nosotros sin que le pidiéramos ride; se paró y nos dijo que venía al DF. Lo único que recuerdo del tráiler es que tenía una bandera de esas de carreras, las de cuadritos”.

Francisco explicó que su esposa Loana Pérez Gurneta, las pequeñas Dulce María y Karla Pérez Ruíz subieron al tráiler, ya que uno de los pasajeros tenía un chaleco que lo identificó como personal de Derechos Humanos, mientras que él continuó el camino en otro auto, pues no había espacio para todos: “Dijo que era un coordinador de los Derechos Humanos, pero ahorita vine para acá y el coordinador no es él”.

El migrante informó que Loana Pérez Gurneta es delgada, mide un metro con sesenta centímetros, piel morena y ojos verdes; la última vez que se le vio cargaba a sus pequeñas de 3 y 2 años a bordo de un tráiler en Veracruz.

En tanto que el Pequeño Juan de 5 años es de piel morena, ojos verdes, cabello claro y la última vez que se le vio fue en Oaxaca.