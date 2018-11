Opinión de El Ángel

Por Harry Plus

Entremos en contexto, El Ángel es una película argentina que está inspirada en la vida de Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino múltiple más famoso de la historia criminal argentina. El ángel negro o El ángel de la muerte, como fue apodado en su momento, cometió más de una decena de asesinatos y múltiples robos a principios de la década de los setenta, en vísperas de cumplir tan solo 20 años. El caso de éste joven, de aspecto angelical, conmocionó a la sociedad de aquella época. Fue detenido en 1972, juzgado y condenado a reclusión perpetua. Muy interesante la trama sin duda, y lo particular es que el director Luis Ortega, lo maneja con muchos tintes de comedia, algo que la vuelva muy entretenida y ligera de digerir.

Hay diversos puntos a destacar de la película, y el primero de ellos sin duda es la interpretación de Lorenzo Ferro como Carlitos, pues de manera magistral se mente en el papel de un adolescente con una mente dañada, pero que de forma agradable y sincera, comete los delitos que comete y no siente remordimiento alguno. La naturalidad del personaje es de admirar, además de que sus problemas de identidad sexual también lo nutren con una psicología muy interesante para desdeñar. En general, es por Lorenzo que la trama se torna interesante, que la cinta vale la pena, pues él ofrece todos los platillos requeridos para poder disfrutar de una buena cena. La ambientación también es muy interesante, la vestimenta de época, los automóviles, la música y demás, está muy bien respetado, sin duda se siente que estamos viendo una historia que transcurre en los 70’s. La música es extraordinaria, cuentan una historia propia a través del soundtrack de la cinta, pues los sonidos vintage y de época, la dotan de alma propia.

La historia también se pone llamativa conforme avanza la cinta, pues conocer como éste joven de tan corta edad, decidió cometer tantos ilícitos, algo que parecería inaudito y más en la época en la que sucedieron tales hechos, lo vuelve un eje importante para seguir pegado al asiento, expectante por el posible desenlace, que aunque ya es conocido, sigue generando morbo y atención. La trama fluye de manera simple y lineal, un muchacho que comete un delito tras otro y ya no puede parar, pues su sed de cometerlos es muy grande y el simplemente se deja llevar. Aquí es importante resaltar cómo Carlitos, vive despreocupado, como si no importara nada de lo que realiza y solo siguiera su vida haciendo más mal, pero sin sentir mayores emociones por ello. Solo hacerlos por hacerlos, como él dice, “robar se me da de manera natural”, y al parecer asesinar también, pues lo cometía con impulso y sin cuestionarse. Los personajes a su alrededor le dan un peso adecuado para poder lucirse, pues su amigo Ramón y con quien engendra un relación viciosa de camadería y sexualidad, colocan las cosas en otro plano más sustancial para desarrollar y detonar la violencia en el personaje central.

En términos generales, El Ángel es una película policial que realiza un ejercicio muy interesante al colocar toques de comedia en su historia, volviéndola muy digerible y fácil de disfrutar. El personaje central es el peso principal y por quien vale la pena darle una oportunidad. Es una de las mejores producciones argentinas que he visto en mi vida.