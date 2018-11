Horóscopo semanal de Yamarash, del 5 al 11 de noviembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR● Ahora que hay Luna menguante en libra usa un tetragramaton para equilibrar tu fuerza y energía, y atraer el progreso y bienestar.

ARIES

Aléjate de los problemas, hay personas que quieren verte tropezar y que quieren sentirse más que tú pero no tienen tus capacidades. Buena etapa laboral y económica, cuida tu dinero, no gastes en lo que no necesitas.

TAURO

Procura mantener buenas relaciones con las personas que te rodean, deja que las situaciones adquieran forma sin presiones, cuando dejes de insistir las cosas resultarán mejor. Buen momento laboral y académico.

GÉMINIS

No estás en el mejor momento pero no te presiones o preocupes más de la cuenta, dale el tiempo necesario a todo y sé paciente. Cuidado con las pérdidas económicas.

CÁNCER

Buen tiempo para resolver problemas o malentendidos, procura que haya buena comunicación en el amor, que la buena actitud y energía fluyan. Evita gastos innecesarios.

LEO

Algunas personas quieren verte caer y no te permitirán avanzar, esquiva sus bloqueos y déjate llevar por decisiones que salgan de tu corazón, tienes buenas ideas, aprovéchalas. El amor se hacer interesante y apasionado.

VIRGO

Cuida tu estómago y procura no mantenerte entre problemas con la gente, habrá malentendidos pero si procuras tener buena comunicación seguro resolverás lo que creías más difícil.

LUBRA

Que las personas no te aplasten con sus comentarios y envidias, procura me tenerte fuerte y con actitud positiva y ganadora. Deja que tu corazón te guíe por los mejores sitios pero no dejes de escuchar a tu corazón.

ESCORPIO

Etapa de pasión y de amores nuevos para tu vida. El dinero llega de la manera menos esperada, podrías contar secretos que los demás te cuentan. Se prudente. Excelente momento para cambios de casa o trabajo.

SAGITARIO

No te dejes vencer, sigue peleando y buscando lograr tus objetivos. Habrá buena etapa laboral y económica, buenos resultados que esperabas. El amor te incomoda.

CAPRICORNIO

Buenos días en el aspecto sentimental y hasta en el laboral, estás en excelente momento para iniciar negocios o cambios personales. Evita tener problemas con las personas que te rodean pues en ocasiones llegas a ser poco tolerante.

ACUARIO

Los celos te conducen a relaciones tormentosas y malintencionadas, evítalos y supera los obstáculos. Déjate llevar por las buenas emociones que llegan y los presentimientos que no te fallarán.

PISCIS

No siempre podrás confiar en la gente pero si tendrás que intentar mantener buenas relaciones y acercarte a los que consideras enemigos pues podrías aprender de ellos. Buen tiempo para los que no tienen pareja.

Que tus pensamientos se reflejen con acciones porque yo estoy contigo y ahora nada puede de tenerte. Yamarash