Futuro en el aire

Ciudad de México.– Ricardo Ferretti anunciará el próximo jueves la lista de convocados con los que la Selección Mexicana le hará frente a su similar de Argentina en tierras pamperas en la próxima fecha FIFA, con la incógnita de saber qué sucederá con los mexicanos que participan en Europa, en especial con los casos de Héctor Moreno, Miguel Layún, Andrés Guardado y Javier Hernández, quienes no han sido considerados por El Tuca en sus dos primeros llamados en su segundo interinato al frente del Tricolor.

Con este panorama, fue Javier Hernández quien rompió el silencio en entrevista para Televisa Deportes, donde reveló que ha pensado en declinar su participación en el combinado nacional.

“Sí, ha pasado por mi cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección”, sentenció El Chicharito, quien además comentó que las críticas de las que ha sido blanco no le interesan.

“No busco que me valoren, suena feo, pero me da igual. A la gente que me admira le doy las gracias por darle importancia a mi vida y también a los que me tiran, porque el hecho de que me dediquen al menos un tweet significa algo”, reviró el atacante del West Ham.