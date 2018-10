Felicitan al “Pelusa” en su cumpleaños número 58

El recién director técnico del equipo de fútbol mexicano, Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona cumple el día de hoy, 58 años.

Dato curioso: Hoy es 30-10-18, y sumados 30+10+18= 58, la edad de Maradona.

“El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58”, dijo Diego Armando después de un triunfo de Dorados frente a Tampico Madero, en la liga de ascenso.

“Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien alta porque no le hice mal a nadie”, agregó.

Y como toda celebridad, las múltiples felicitaciones a través de redes sociales no se hicieron esperar. Matías Morla, un amigo de Diego Armando, quien también es su abogado, lo visitó en nuestro país para celebrar su cumplaños, incluso, lo visitó su pareja, Rocío Oliva.

Incluso el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, se tomó unos minutos para mandarle un mensaje afectuoso al Pelusa en su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, ‘Pelusa'”, escribió el mandatario latinoamericano.

“Feliz cumple Papá! Es tan difícil no poderte abrazar en este día,es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo,es tan difícil no verte abrazado con Diego Matias!! Daria(SIC) la vida para poderte ver feliz siempre, en cada momento de tu vida!”, escribió su hijo Diego Armando Jr a través de twitter.

También su pequeño hijo, Diego Fernando, saludó a su padre a través de un video, que difundió la ex pareja de Maradona, Verónica Ojeda.

Asimismo, no faltó que lo felicitarán diversos clubs del mundo a través de sus redes sociales oficiales.

