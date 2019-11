Analizan subir tarifas de agua en zonas residenciales

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se elevarán las tarifas de agua en toda la capital, pero se revisa un esquema para reducir el consumo de agua potable para el riego de grandes jardines en zonas residenciales.

“Entonces, estamos trabajando distintos esquemas, todavía no tenemos uno en particular, se ha platicado la posibilidad de que a mucho consumo hubiera una tarifa más alta pero todavía no está decidido”, planteó Sheinbaum Pardo.

“Todavía no sabemos si es a través del precio, otras cosas, pero no es ninguna alarma a nadie”, sino lo que se está evaluando son las medidas por el uso de agua para riego, “porque finalmente se le quita agua, particularmente, a la zona Oriente de la ciudad y estamos viendo cuáles son los mecanismos”, expuso.

Finalizó que, además, se privilegian las campañas para hacer conciencia del uso eficiente del agua en toda la ciudad, pues “lo primero que nosotros sostenemos es el tema de la educación”, además de que en esta época se afecta en mayor medida a las alcaldías, como Iztapalapa.