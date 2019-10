Todo un letrado

Tras sacar libros como Quiúbole con bilingüe what´s up with, ¿Y miss 15?, Quiubole con…para hombres, Renuncio!: tengo un hijo adolecente y más, el ex conductor de Otro Rollo y comediante Yordi Rosado ahora se ha aventurado a sacar un libro más personal, con vivencias propias en el que exhorta a sus seguidores a que sigan adelante, que no hay pretextos para alcanzar el éxito. Se trata de su obra ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo, así se titula el nuevo libro de Yordi Rosado.

Mediante un comunicado que envió a sus fans el artista compartió de que va este texto que lo llena de orgullo. “Muchas gracias por estar siempre al pendiente de mis proyectos, tanto en la televisión como en la radio. He terminado de escribir mi nuevo libro en el cual platico situaciones muy íntimas de mi vida, y compilo mucha información y herramientas muy bien documentadas, para darnos cuenta de cómo el éxito se encuentra al otro lado de los pretextos y cumplir esos sueños que llevamos tiempo postergando o incluso, esos sueños que ya creíamos jamás se harían realidad. Tu eres suficiente para ser todo lo que quieres y mereces ser”, Posteó.