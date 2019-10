Horóscopos de Yamarash para este martes 15 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante Tauro Usa esencia de sándalo para activar las entradas económicas Y llegue el dinero a tu cartera.

ARIES

(marzo21/abril20)

Una estrella impacta alterando tu estado emocional te resulta fácil dejar a un lado la depresión y entras a un estado pleno donde disfrutas al máximo lo que estás viviendo.Administra tu energía Habrán grandes vivencias e ideas creativas que dejen un recuerdo satisfactorio.

TAURO

(abril21/mayo21)

En lo sentimental te mostrarás algo distante revive el interés por el romance con una cita y muestra tus sentimientos. Estás confundido es momento de aclarar los objetivos y liberarte de lo que te perjudica invirtiendo tiempo en meditación para discernir lo que te conviene.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Mercurio influye para que todo esté a tu favor es momento de ser feliz decídete. Busca nuevas oportunidades de trabajo hoy es el día que puede conducirte a percibir más dinero.La comunicación será indispensable para aclarar malos entendidos e incluso celos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Muestras tu inmadurez al no comprender ciertos mecanismos del amor debes de mostrarle experiencia para estar pleno.Deja un lado la egolatría ya no alardeando la cantidad de dinero que manejas o la posición social muestra cuánto vales por quien eres y los valores que tienes.Una noticia te va a confundir e inclusive va a despertar a tu lado sensible debe saber afrontarlas y despejar incertidumbres temores y ansiedad.

LEO

(julio23/agosto22)

Jupiter impacta tu capacidad para percibir cuestiones que antes se te pasaban por alto desarrollas un grabo de discierne miento y razonamiento que te conduce al éxito. Se agudizan tus sentidos disfrutando más el gusto el olfato y el tacto. Busca cumplir tu anhelo que tanto te inquieta de creta a medianoche ante la luna y pronto se va a hacer realidad.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Estás dudoso del amor dejarte llevar por lo que sientes, te confundes y te encuentras desmotivado de seguir saliendo con tu pareja replantea lo bien que te la pasas los momentos más felices que has tenido para que despierte la emoción de amar.Tendrás un día muy divertido te harán sonreír e inclusive sacar una carcajada goza esta plenitud de felicidad.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Tu pareja tiene un detalle una posible salida un lugar especial una cena romántica o un regalo eso te va enamorar más fluye fuertemente el vínculo sentimental. Te llegarán con una propuesta interesante que te dejará pensando no te aferres al presente si no es para ganar más.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Si aún no tienes pareja fuerte posibilidad de que el universo te fleche con una persona muy compatible permítete ser accesible sociable, demostrando tu lado más seductor y amigable. Renovación interna que te da seguridad demostrar tus actitudes y talentos no Dudes de ti tienes todo para ser destacado.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

El sol impacta en tu persona sale a relucir la mejor versión muestras sólo tus mejores cualidades, mejoras los hábitos son para sentirte y verte mejor luces más cuidado y arreglado.Crees que estando tan relajado van a llegar todo lo que estás deseando, tienes que poner más acción y determinación.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

No tendrás ningún problema ninguna traba ninguna dificultad sólo debes de vencer el peor defecto que la flojera la pereza que te va a limitar a poder triunfar. La relación cada vez está más estable y te llevas mejor con tu pareja pasarás más tiempo juntos. Mejora tu productividad en tu trabajo.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Te sentirás muy feliz perseverando objetivos ambicionando motivado no dudes en seguir ese ritmo pronto los vas a lograr la actitud es la que va a traer tu suerte, tienes un magnetismo especial todos te quieren hablar te buscan e intentan estar cerca de ti. Aguanta lo más que pueda cuando te canses hay posibilidades de obtener más ganancias

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Malas percepciones te confunden, sientes separado alejado de pareja intenta darle más tiempo y que convivan más. Las ventas van a fluir de una manera impresionante de atraer clientes te va a favorecer. Tienes poca voz de mando y te cuesta persuadir a los demás busca otra estrategia para imponer tu punto de vista. Dejate llevar por la intuición que te conducirá a una grata sorpresa