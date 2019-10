Ya tenemos una nueva Sirenita

Like

Ciudad de México.- Luego de la controversia por el cast de la versión live-action del clásico de Disney, “La Sirenita”, la cadena ABC acaba de revelar el primer adelanto de su propia versión del filme.

La cadena televisiva celebrará el aniversario de la versión original de #Disney, la cual cumple 30 años este noviembre.

A través de YouTube se dieron a conocer quienes serán los encargados de darle vida a los personajes en su adaptación.

Auli’li Cravalho volverá a convertirse en una princesa de Disney, luego de prestar su voz a la protagonista de la película Moana, se convertirá en Ariel.

Entre tanto, Queen Latifah será Ursula, Shaggy será Sebastian, John Stamos el Chef Louis y Graham Phillips el príncipe Eric.

Graham Phillips es mejor conocido por su participación en Atypical como Nate y su interpetación como Nick St. Clair en Riverdale.

La adaptación de sera un musical televisado por la cadena ABC, titulado “The Wonderful World of Disney Presents The Little Mermaid Live!”, contrá con audiencia en vivo y se transmitira por ese canal a partir del 5 de noviembre a las 8 pm.