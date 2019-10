Todo un Caballero ranchero

Like

El Potrillo está de estreno con su nuevo disco, de dónde se desprende su primer sencillo con arreglos de mariachi

Luego de 16 discos en su carrera, con más de 60 sencillos colocados en los primeros lugares del Top Ten, nuevamente está de regreso Alejandro Fernández con un disco inyectado de temas mexicanos acompañados de mariachi.

Para sorpresa de los fans, Alejandro Fernández cantó su nuevo tema Caballero por primera vez durante su presentación en el Mandalay Bay Arena en Las Vegas, Nevadas el pasado 16 de septiembre, en donde aprovechó para comentar que este nuevo disco sería de música mexicana, de mariachi y que se estrenará en este mes de octubre.

«Me da muchísimo orgullo regresar a mis raíces y ya de ahí no me voy a mover… ya me voy a quedar a cantar ranchero con mi tema Caballero, es una canción muy picara», explicó Alejandro Fernández a los cientos de seguidores que se encontraban en reciento estadounidense.

Además agregó. “Habrá momentos en que podré hacer más cosas, pero me voy a quedar en lo ranchero, pero estoy sintiendo como que hay mucha gente que se me quiere subir (bromea), al contrario ojalá que vengan mucho más cantantes que puedan llevar nuestra música mexicana con todo el corazón por todo el mundo”, dijo Alejandro antes de empezar a interpretar su nuevo tema ranchero.

Y por si fuera poco, Alejandro les recordó a sus fans que no se les olvide comprar su disco en estas fiestas de cembrina. “Les recuerdo que ya vienen las fiestas navideñas y las fiestas navideñas, ahí les encargo”, dijo el Potrillo.

Alejandro Manuel Fernández Abarca nació en la CDMX el 24 de abril de 1971, es hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana1 como ranchera y mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros.

En 1976, su padre presentó a Alejandro al público e interpretó «Alejandra» frente a más de 10.000 personas.​ Alejandro ha dicho que esa presentación fue un momento muy traumático, pues sufrió pánico escénico, sin embargo, después de más de 20 años de carrera el cantante ya se mueve como pez en el agua en el escenario. ​

NUMERALIA

17 disco de estudio

6 discos en vivo

9 Álbumes recopilatorios

76 Sencillos top ten

1 canción para televisión

15 temas para telenovelas

2 películas ha realizado

ESTROFA DE CABALLERO

Desde el día en que te miré

Ibas bien acompañada

ibas con él de la mano

de repente te reías

de reojo me mirabas…