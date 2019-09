AMLO descarta interés por NAICM

MERIDA YUCÁTAN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el supuesto interés de Singapur por rescatar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) de Texcoco, el cual fue cancelado por el actual gobierno.

“No creo que sea cierto”, afirmó al ser cuestionado sobre declaraciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien a la víspera afirmó que empresarios de Singapur estarían dispuestos a “reconocer y recuperar la inversión” realizada en Texcoco e incluso asociarse con el Estado mexicano para terminar dicha obra.

AMLO se mostró confiado en que los amparos que impiden el inicio de las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, sean desechados.

“Ya el poder judicial está desechando los amparos y que, como no hay razón, motivo, porque no se afecta el medio ambiente. Ya pronto no va a haber ningún obstáculo legal y vamos a empezar a construir el aeropuerto Felipe Ángeles en la base de Santa Lucia”, afirmó.