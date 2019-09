Tata ondea la bandera Tricolor

San Antonio, Texas.- Gerardo Martino, actual técnico de la Selección Nacional, ahora mismo suma y se muestra como uno más, la nacionalidad, sin dejar de sentir orgullo, la deja de lado, pues entiende que al final esto es futbol.

El Tata, en el que será su compromiso 12 al frente de México, le toca enfrentar nada más ni nada menos que a Argentina.

Y, apuntando a que enfrentar a la nación de origen podría suponer estar entre la espada y la pared, para el profe su actualidad dicta que hoy se debe al cuadro Tricolor, de ahí que se atrevió a poner a la par de sus paisanos al puñado de futbolistas que ahora mismo dirige.

“En un juego de futbol, la nacionalidad no juega. Trabajo en México y hago lo mejor para México. Como argentino, puedo tratar de representar a mi país trabajando con dignidad y honestidad en el extranjero”.

Martino no tiene empacho y lanza que el equipo que mandará esta noche a la cancha del Estadio Alamodome, sin problemas le competirá a la albiceleste, con miras a poder derrotarla, pues aseveró que están en igualdad de circunstancias futbolísticas.

“Para este partido tenemos a los jugadores que queríamos tener, salvo los casos en donde tuvimos algunos problemas de salud.

“Argentina está pasando por un proceso de recambio, me parece que los jugadores que van surgiendo en Argentina y México tienen un nivel equivalente”.

Mientras, profundizó sobre la filosofía de juego que desea patentar ante los combinados élite del planeta.

“Que podamos dominar nuestra idea de juego, más allá del resultado, poder jugar con nuestra idea el mayor tiempo posible”.

Todo cambión

Respecto a las bajas que en el pasado pudieron provocar polémica en el entorno Tricolor, pues alguno seleccionados, en otros procesos o interinatos, jugaron un partido y después causaron baja, el seleccionador prefirió no abundar, pero aclaró que las reglas han sido claras.

“Es una situación que desconozco, en mi cabeza nunca pasó que futbolistas que jugaron el primer partido, ya no quieren jugar. Yo creo que no es cuestión de disciplina. Los que se fueron lo hicieron por cuestiones físicas.

“En realidad no creo que haya ganado ese partido, porque es un partido en el que nunca me presenté a jugar. Nunca nadie me planteó que debería ser distinto, a veces el comparar gestiones que tienen que ver con un interinato a una definitiva llevan a una confusión, y no quiero irme más atrás porque desconozco, no quiero plantearlo como una cuestión de disciplina, después hay temas como el favor que te llegan a pedir algunos técnico de clubes y ahí es donde empiezas a estudiar las opciones”.

Historia

Martino recordó e hizo un recuento de enfrentamientos entre el conjunto azteca y la escuadra sudamericana, y hasta se sinceró aceptando que en alguno de los enfrentamientos el resultado no fue el más justo.

“Recuerdo un 2-2 creo que en Dallas, México mereció ganarnos y terminamos empatando. Incluso, el Mundial de La Volpe, el gol de Maxi, eso marca una superioridad en cuanto a lo individual”.