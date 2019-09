Hijo de Mano Negra quiere vengar a su padre

Pese a su juventud advierte a Atlantis y Atlantis Jr. que va por sus capuchas

SALVADOR TREJO

Sabedor de que trae a cuestas uno de los legados más importantes de la lucha libre mexicana, El Hijo de Mano Negra, no se amilana y, por el contrario, está dispuesto a asumir grandes retos, entre ellos vengar a su padre e ir por las máscaras de Atlantis y Atlantis Jr.

En entrevista con grupo Cantón, el joven gladiador se mostró confiado en darle más prestigio al nombre que le heredó su progenitor. “El nombre de mi padre tiene un gran prestigio dentro de la lucha libre, pero estoy preparado para darle más poder de el que ya tenía. Hay que subirlo a la cima para que este nombre se siga oyendo y nunca se pierda la elegancia del heredero del guante negro”, señaló.

Aseguró que por este motivo conserva el equipo y la máscara original que utilizaba su padre cada vez que subía a un ring. “En las redes sociales surgió una gran inquietud sobre el equipo que iba a utilizar y me preguntaban si yo iba a hacer un diseño especial tanto de equipo como de máscara, pero les quiero comentar que el personaje va a ser idéntico al que tenía mi padre, la máscara original y el equipo original, no se va a perder esa elegancia, porque por algo estuvo Mano Negra mucho tiempo como figura en las filas del Consejo mundial de Lucha Libre”, enfatizó.

Explicó que ya debutó con el nombre de su padre en Guadalajara y en breve lo hará en la Ciudad de México, por lo que viene a sumarse a las filas de los juniors que se encuentran en el CMLL como Atlantis Jr., Hijo del Villano III, Súper Astro Jr., entre otros, con los que le gustaría enfrentarse para revivir aquellas viejas rivalidades que hicieron sus padres.

“Es la pregunta que me hacen todos los días si me voy a enfrentar a tal o cual junior, pero mi objetivo es el hijo de Atlantis, tengo que pasar sobre él y sobre los luchadores que tenga que pasar, para ir después sobre el señor Atlantis y vengar a mi padre, pues él le quitó su máscara. Sé que es un reto llegar y enfrentarme a una leyenda como Atlantis, pero estoy muy bien preparado, le voy a echar todas las ganas del mundo y esperar el tiempo que tenga que esperar para llegar y enfrentarme a Atlantis”, aseguró.

SERÁ UN RUDAZO

Recordó que desde niño cuando acompañaba a su papá a las arenas lo admiraba porque era un rudazo y muy aguerrido para enfrentar a sus oponentes. “Creo que yo heredé eso de mi papá, la lucha a ras de lona nunca la voy a perder, ya que es la base de cualquier luchador, pero tengo que innovar porque los nuevos tiempo así lo requieren, así que daré también lucha aérea, para darle un plus al nombre que me heredaron”, dijo.

Finalmente, recordó la forma en que el público de la Arena México cobijaba a su padre y lo aclamaba por encima de varias leyendas de la lucha libre de aquella época. “Recuerdo que el cariño del público siempre fue muy grato hacia Mano Negra e inclusive eso influyó para que mi padre se volviera rudo y enfrentara a Atlantis; la gente se emocionaba y se prendía cuando veía al personaje de mi padre, por eso ahora que debuté en Guadalajara bajé muy emocionado del ring al ver el recibimiento que le dieron al personaje. Inclusive al terminar la función la gente me estaba esperando y me decían que continuara la leyenda, que le echara ganas; esa respuesta del público me compromete a dar un buen espectáculo cada que me presente y que cada boleto que paguen valga la pena. También quiero conquistar a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños”, finalizó.

FRASE

“Mi profesor Virus me dio toda la escuela que ahora traigo y sus consejos siempre han sido piezas claves para trascender; siempre me inculca que tengo que tener humildad ante el público y mis compañeros”

“Quiero forjar mi propia historia y mi propio momento, porque estoy preparado para enfrentar a luchadores de cualquier categoría y peso”, HIJO DE MANO NEGRA, LUCHADOR