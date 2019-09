AMLO: “Están moralmente derrotados nuestros adversarios”

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los adversarios del gobierno federal “están moralmente derrotados” porque no han podido establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio.

Afirmó que “si seguimos actuando de forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino”.

Convoca a dejar atrás la hipocresía neoliberal

Pidió dejar atrás la hipocresía neoliberal y reconocer que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde rinde su Tercer Mensaje al Pueblo de México, expresó que no es ético defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más pobres, de los desfavorecidos.

Dijo que sólo con una sociedad justa se logrará el renacimiento de México y que el país no será viable si persiste la pobreza y la desigualdad. “Es un imperativo ético, pero no sólo ético, sin justicia no hay garantías de seguridad, de tranquilidad, ni de paz social”.

