El acoso laboral no solo es hombres contra mujeres, también es hombres contra hombres y prueba de ello es lo que contó Fernando del Solar, quien confesó haber sido víctima de este horrible fenómeno:

“Sí claro, eso existe y en todos los ámbitos, generalmente se escuchan más en mujeres porque un hombre no va contar que lo acosaron, por el mismo machismo no lo va decir, pero a mí sí me pasó, no quiero dar detalles, pero ocurrió. Puse un alto, puse límites, lo único que puedo decir es que fui acosado por un hombre”, declaró Fer del Solar.

El conductor desaprueba cualquier tipo de violencia, como lo que ocurrió con la marcha feminista en la Ciudad de México: “Desapruebo la violencia, estoy a favor de manifestarse, de no quedarte callado, de expresarse, pero hay formas de hacerlo y de repente se tergiversan las cosas y las agresiones a los reporteros, estoy en contra”, dijo.

En otros temas, hablando de su salud, luego del cáncer que padeció, esto comentó: “Me veo bien, me siento bien, estoy trabajando muy contento, haciendo vida de papá, de novio, todo va muy bien, pude rehacer mi vida, estoy en mi tercer, cuarto, quinto aire, estoy airado”, dijo.