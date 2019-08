Todo dirige a Peña Nieto

Por Omar Aguilar / ESPECIAL

El ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario Luis Videgaray, son los nombres que más otorgan los imputados de diferentes delitos durante el sexenio pasado, sin embargo, no han sido llamados a declarar para que expliquen sus actuaciones.

Juan Manuel Portal Martínez, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que el ex presidente Enrique Peña Nieto, y la ex funcionaria de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles, tenían conocimiento de la llamada “Estafa Maestra”.

En una reunión de poco más de 45 minutos, entre Portal y Enrique Peña Nieto, el primero notificó al entonces Presidente de México sobre lo que estaba ocurriendo, relató el ex auditor en Aristegui Noticias.

Y eso no es todo; el primero que mencionó a Peña Nieto en una denuncia, fue el empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante, quien presentó la denuncia que provocó la detención del litigante Juan Collado, y fue él quien expuso ante un juez que “los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién”.

Más adelante, la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó a una jueza federal un acuerdo que demuestra que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba enterado de la compra de la planta Agro Nitrogenados, que la petrolera hizo a Altos Hornos de México (AHMSA).

El acuerdo, que recibió Lozoya de la Presidencia de la República, acreditaba los movimientos en Pemex y el conocimiento que el exmandatario mexicano tenía al respecto. La jueza federal Luz María Ortega recibió 14 pruebas documentales, que Lozoya presentó como parte del amparo contra la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero en la compra de Agro Nitrogenados.

La jueza Ortega rechazó citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como testigos en las investigaciones por irregularidades en el caso de la compra de la planta de Agro Nitrogenados, resolución que Lozoya impugnó.

Más adelante, el equipo de Emilio Lozoya amagó con dar a conocer un video sobre las pruebas de que Peña y Videgay sabían de los que ocurría en Pemex.

Ahora, Rosario Robles Berlanga señaló que informó de las irregularidades en Sedesol tanto al expresidente Enrique Peña Nieto, como al excandidato presidencia José Antonio Meade, esto en el contexto de su comparecencia ante un juez de control en el reclusorio sur de la Ciudad de México.

Según Rosario Robles, le dijo al presidente Peña Nieto de estas irregularidades por diferentes vías y en distintos momentos: en giras de trabajo y en reuniones de gabinete.

La defensa también argumentó que José Antonio Meade supo de las irregularidades que la ASF detectó en Sedesol, cuando se firmó el acta de entrega recepción de esa secretaría y el excandidato presidencial sucedió a Robles.