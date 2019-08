Niega haber tenido romance con Juan Gabriel

Carlos Cuevas niega haber tenido una relación amorosa con Juan Gabriel, como el escritor Joaquín Muñoz asegura. Tranquillo y sin titubeamos el músico habló de esta situación.

“Para nada es cierto que Juan Gabriel y yo tuvimos una historia de amor, no sé de dónde saca eso Joaquín… Siempre he estado seguro de mi sexualidad y por eso soy lo que soy… Juan Gabriel fue mi amigo y mi consejero. Fui a más de 700 shows de él, desde muy chavo me daba consejos y los puse en práctica, pero nunca me faltó el respeto, me hablaba de Charly y siempre fue un maestro”.

Recalca que esta difamación que ha estado viviendo, trata de hacer que no le afecte emocionalmente.

“No puedo pelearme con el señor, pero creo que el día que se meta con mi esposa e hijos, no lo voy a tolerar, digo a mí todo se me resbala pero la familia es sagrada… No pienso demandarlo, no pienso enjuiciarlo y muchos menos reclamarle, es un señor que difama a quien quiere, pero ya nadie cree en él y además está maduro”.

Señala que no le interesa hablar de Joaquín, a quien en vida, Juan Gabriel demandó por su libro.

“Joaquín es un señor que miente, que inventa y que se crea historias locas… No le deseo nada malo, pero ya que le baje a sus mentiras”.