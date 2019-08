Policías acusados de violación podrían quedar libres

Los cuatro policías investigados por violar a una menor de edad en Azcapotzalco podrían quedar en libertad y el expediente enviado al ejercicio de no acción penal, así lo dio a conocer Ernestina Godoy, procuradora capitalina.

“Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”, mencionó.

Y es que las pruebas presentadas no podrían ser suficientes para proceder contra de los agentes, quienes no se encontraban detenidos.

“Vamos a respetar sus tiempos, de todas formas, en tanto, nosotros estamos revisando las imágenes que tenemos, nos está dando información Seguridad Ciudadana sobre quienes estaban en esa zona y eso, seguimos armando la investigación.

“Si no podemos integrar la carpeta y no hay una imputación, no hay razón para que los separen (del cargo). Por eso estamos viendo que es lo que tenemos nosotros en la carpeta para poder hacer la imputación”, sentenció.