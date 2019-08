Protestan por cierre de clínicas en Tláhuac

Ciudad de México.- Diversas clínicas de salud fueron cerradas en la alcaldía de Tláhuac, por lo que vecinos e integrantes de la Antorcha Campesina, como muestra de protesta, preparan una gran marcha el próximo 3 de septiembre.

Gloria Brito dirigente de esa organización en la Ciudad de México dio a conocer que el cierre se registró en las zonas de Xicalco, Topilejo y Piñanona.

Recordó que días atrás buscaron un acercamiento con las autoridades del gobierno capitalino para saber qué mecanismos van a implementar a efecto de que las cientos de familias que acudían a esas clínicas no se queden sin el servicio médico.

Sin embargo, manifestó que no fueron ni siquiera recibidos, los ignoraron y el problema continúa en perjuicio de familias pobres que no pueden pagar atención médica particular.

Son muchas las familias que ya no pueden atender sus padecimientos y enfermedades, por lo que preparan una gran movilización social para externar su inconformidad y pedir se establezcan medidas alternas.

Anunció que realizarán una nueva movilización para el próximo martes 3 de septiembre la cual partirá de la Glorieta de Colón a las 10 am, rumbo al Zócalo capitalino, donde solicitarán de nueva cuenta audiencia con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esperando sea atendidas sus demandas sociales.