Bucan solución por extorsiones

¡YA BASTA!

Tras los últimos acontecimientos violentos registrados en las cercanías a la entidad mexiquense, las instancias de seguridad del Estado de México y de la capital unirán fuerzas para analizar y buscar solución al problema de extorsión a transporte público en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Es curioso lo qué pasa en el transporte capitalino. Declaran desierta una licitación para comprar 18 autobuses para el transporte público, y por otra parte los dueños de los patines motorizados denuncian anomalías por lo que retiran sus unidades.

Vendedores ambulantes en el centro histórico, no están nada contentos con las medidas de la alcaldía de Cuauhtémoc y del gobierno central, pues pretenden hacer del espacio público cien por ciento turístico sin tomarlos en cuenta.

Sólo en el primer cuadro hay por lo menos 20 mil ambulantes, quienes se dicen olvidados, pues por muchos años han vivido del espacio público, y hoy de la noche a la mañana los quieren quitar, sin ofrecerles opciones.

Parece que las cosas en la alcaldía de Tlalpan cada vez se ponen peor. La inseguridad, homicidios y crímenes en contra de mujeres no terminan de ocurrir. A eso se suma la actitud que ha tomado la alcaldesa Patricia Aceves, pues en la última sesión del Consejo hizo berrinche porque no la nombraron la ‘Presidenta’ durante la reunión y dijo que así no podía continuar la sesión, pero cuál fue su sorpresa que los concejales -hasta los de Morena-, se levantaron de la mesa y la dejaron haciendo coraje. Algo pasa en Tlalpan.