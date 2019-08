Con un ojo en Faby Apache

Ciudad de México.– Hace poco más de un mes, Keyra se consagró Reina de Reinas en la función de AAA, Verano de Escándalo, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, al destronar a Lady Shani y superar a Chik Tormenta en una triple amenaza.

Ahora, en Triplemanía XXVII, la luchadora oriunda de la Ciudad de México tendrá que exponer su cetro recientemente obtenido, de nueva cuenta ante Lady Shani y Chika Tormenta, así como contra: Faby Apache, La Hiedra, Taya y Tessa Blanchard, en un combate de sillas mesas y escaleras.

“La verdad me siento bien nerviosa, estoy muy estresada, es mi primera Triplemanía y es un gran compromiso llegar como Campeona. Aquí tengo muchas rivales y la tengo muy difícil, tengo que cuidarme de todas, todas queremos lo mismo.

“No es nada más con una, son muchas, y pues tengo experiencia también, tengo luchadoras americanas con experiencia internacional, también tengo a Chik Tormenta en mi contra, que es una luchadora muy fuerte, entonces me tengo que cuidar bien y tengo que salir Campeona porque por algo me he estado preparando”, señala Keyra en entrevista para Grupo Cantón, quien sabe del peligro de enfrentar a seis rivales de forma simultánea, pero confiesa, tendrá especial atención en una de ellas. “Faby Apache, la más complicada es Faby Apache, la experiencia es todo aquí y es con quien más he batallado la verdad”.

La gladiadora debutante en la magna función de la Tres Veces Estelar desea que éste sea el trampolín para conseguir más objetivos dentro de esta empresa.

“Quiero cabelleras, quiero máscaras, si se puede el Campeonato Mixto de Parejas, también lo quiero, yo vengo por todo y si independientemente fui la mejor, ahorita en AAA voy a demostrar que soy también aquí la mejor”.