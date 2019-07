Afectados por tiroteo

Erick Rubín confiesa que la situación que pasó en la plaza Artz, les ha generado problemas a él y a su esposa Andrea Legarreta como empresarios, pues en este inmueble se encuentra uno de sus negocios, el gimnasio Comando ha registrado pocas visitas por parte de sus clientes, a raíz de los asesinatos ocurridos el 24 de julio.

“Las personas que asisten al gimnasio no han asistido en estos días por cuestión de inseguridad, quieras o no siempre te cuestionas si volvería suceder. Es aquí donde te preguntas donde está el cambio que tan to se ha mencionado que va haber en la ciudad y en el país, en relación a la seguridad que vivimos, la plaza es un lugar seguro y está ajena de ese tipo de cosas a este lugar vienen mis hijas, mis amigos y es un lugar completamente tranquilo, el problema está en que la inseguridad se esparce en toda la ciudad y aunque tú no seas parte de ello, te toca y te afecta, y a nosotros sí nos afectó”.

El cantante quien da vida a Judas en la obra Jesucristo Súper Estrella revela si está en sus planes abandonar la ciudad por miedo a los altos índices de violencia que se están dando.

“No pienso irme porque esta es mi ciudad y es mi país pero si estoy cansado de todo lo que sucede, de ver que no avanzamos; hace unos días me quitaron los faros de mi camioneta y enfrente de ella estaba una patrulla, los policías nunca se dieron cuenta que los ladrones estaban descuartizando mi camioneta. La gente tiene miedo hasta de salir de su casa”.