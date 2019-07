Horóscopos para este miércoles 24 de julio

Ahora que hay luna menguante Aries usa malaquita para renovar tus pensamientos y depurar lo emocional. ARIES (marzo 21/abril 20) Si continúas mortificandote con los recuerdos te estancarás, el pasado no trae nada bueno. Intenta concentrarte al máximo en el presente y todo cambiará. Tienes buen ritmo de trabajo y estás modificando algunos métodos que te ayudan a sacar más rápido tus tareas. TAURO (abril 21/mayo 20) No tomes en cuenta los comentarios algunos no son de tu agrado, podrán ocasionar disgusto y molestia. Recibes dinero para aliviar deudas y hacer compras, se incrementan tus ingresos y tendrás más afluencia de trabajo. GÉMINIS (mayo 22/junio 20) Mercurio influye con gran entusiasmo y dedicación para emprender nuevos horizontes. Se presenta una sorpresa que cambiará el rumbo de tus días. No te quedes solo en este momento o te sentirás triste, busca salir y convivir, disfruta de la compañía de un amigo. CÁNCER ( junio 22/julio 22) Esta radiando el deseo y la sensualidad, influye Venus para potencializar la atracción. Luces más atractivo si mantienes el cuidado en tu físico y alimentación. Mucha energía para sacar adelante cualquier actividad o compromiso, dedica más tiempo a lograr tus propósitos y alcanzarás riqueza. LEO (julio 22/agosto 22) Dedica más tiempo para sacar más provecho a tu trabajo, se aspectan importantes momentos donde será importante tu colaboración o te buscarán para desempeñar más trabajo. Cuida tu carácter descontrolado puede suscitar una fuerte pelea con tu pareja. VIRGO (agosto 23/septiembre 22) Tus allegados recurren a ti para solicitar un favor, muestra tu lado bondadoso apoyando y ayudando. Te asocias con clientes que dejarán buenas ganancias manejate inteligente y diplomático. Le concedes a tu pareja sus caprichos y esto es motivo de enamoramiento. LIBRA (septiembre 23/octubre 22) El esfuerzo durante esta semana se está notando. Tu intuición te edta conduciendo a manejarte adecuadamente, se lucido y continua creciendo. Este día será especial para encontrar un momento romántico y de placer y disfrutarlo al máximo. ESCORPIO (octubre 23/noviembre 21) Estas muy expresivo y buscas en tu familia comprensión, logras entablar un diálogo de apoyo y cariño, superan diferencias y logran unir criterios. No tienes claro lo que está pasando con tu pareja, toma el tiempo definirlo revisa lo que sientes en este momento. SAGITARIO (noviembre 22/diciembre 21) Ser perseverante con paciencia será la clave para concretar tus objetivos y encontrar más ganancias. Debes motivarte planteando nuevas actividades y salir de la rutina. Se logra aclarar un gorroso mal entendido con tu pareja. Un correo te impacta y te deja pensativo. CAPRICORNIO (diciembre 22/enero 20) Logras hacer un buen equipo, estas sumando más socios que se interesan en tu proyecto. No seas tan ostentoso ni presumido ocasionar problemas de envidias, mantén un perfil bajo. La relación para pruebas que abren incertidumbres, las resolverás escuchando tu corazón. ACUARIO ( enero 21/febrero 19) Se manifiestan las soluciones a pendiente que han mortificado e inquietado tu semana. Por fin logras emprender un negocio o iniciar un trabajo que debes mantenerte, no será fácil el comienzo. Contempla más el tacto de cómo expresas tus diferencias, lastimas los sentimientos de tu pareja. PISCIS (febrero 20/marzo 20) Estas bastante participativo y con iniciativas muy innovadoras. Logra imponer una imagen de excelencia y profesional, serás destacado por tu buen desempeño. Encuentros con esa persona que te inquieta y abre la posibilidad a una relación.