Fobia la lleva a perder dinero

La actriz María Elena Saldaña revela sufrir de aerofobia, la cual consiste en el miedo de volar en aviones y que en su presente le afecta, debido a que por este temor no puede participar en las giras de la obra El Tenorio cómico, donde actualmente participa.

“Viajé muchos años, muchos, muchos años y ahorita como que hice pausa y sí trabajo en las plazas más cercanas, pero le tengo cierto miedo a los aviones, es una situación que me ha generado muchos conflictos, pero es un miedo que me causa y bueno, para qué les cuento”.

Los rumores apuntan a que ha tenido conflictos con su productor, Alejandro Gou, por no poder cumplir con las presentaciones en el interior de la República.

“Hace muchos años hemos trabajo con él y sabe que me encanta estar en su equipo, pero por este problema que tengo, no puedo hacer las giras cuando son en ciudades muy lejos de la CDMX, por eso siempre solicito una actriz sustituta que me ayuda a cumplir en las giras. Existimos personas que sufrimos en las alturas y ese es mi caso, también hay otras cosas que luego te cuento, pero bueno ahí seguimos chambeando”, explicó.