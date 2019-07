¡¿Qué?! Alfredo Adame podría suspender pelea contra Carlos Trejo

Luego del botellazo que recibió por parte de Carlos Trejo, Alfredo Adame reconoció que la herida que sufrió podría cancelar la pelea pactada para el próximo 2 de agosto.

“Esto pone en peligro la pelea del 2 de agosto que era mi ilusión, mi sueño, mi todo”, mencionó el actor en entrevista con el matutino Sale el Sol.

“Cuando entré, la prensa me pidió que hiciera poses para las fotos, y este mamarracho me empieza a insultar. Entonces, cuando termino, me volteo y le hice una finta de ‘cállate el hocico, quítate perra’ y se puso muy machito (…) Cuando se dejó venir, lo recibí con un patadón en el estómago que lo frenó y le metí otra patada, le solté un puñetazo que no le alcancé a dar”, agregó.

“Ya vieron, lo que se ve no se juzga: este es un mamarracho, un cobarde, es traicionero y esas son sus formas (…) Aparte de naco y marrano, yo creo que es el pánico porque sabe lo que le va a pasar en el ring. Eso son reacciones de pánico”, concluyó.