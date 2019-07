Este es tu HORÓSCOPO para este martes 9 de julio

ARIES Estás en un ritmo muy agotador debido al ritmo de trabajo, no te desgastes tanto y descansa para recobrar energía, falta mucho que cumplir en la semana. No manipules a tu antojo la relación y toma en cuenta a tu pareja. TAURO La visión está mejorando y estás teniendo cambios favorables que te conducen al crecimiento económico. Sigue ambicionando tienes todo para llenarte de riquezas, será una semana donde termines cansado pero tendrá su recompensa. Continúa dedicando tiempo a la rutina de ejercicio tu condición física está mejorando. GÉMINIS No divagar tanto ni planear es momento de concretar. Se presentan las oportunidades no las desaproveches. Debes de expresar tus molestias de manera diplomática sin enojos, moderando tu carácter y serás tomado en cuenta. La mayoría de tus problemas son por ser tan impulsivo has las cosas con más mesura y te saldrán mejor. CÁNCER Las constelaciones influyen dentro de ti te hacen sentir en armonía y en paz. Discierne de algunas malas influencias que buscan llevarte por caminos turbios que te pueden perjudicar, aléjate es el momento de decirles adiós. La comunicación fluirá como nunca y expresará tus sentimientos y tu cariño. LEO Te conviene echar acción y mantener ese ritmo las ganancias van a ser muy buenas, tienes mucho trabajo o muchas ventas. Una situación va a poner en prueba tu inteligencia, medita y solo si aplicas tu experiencia saldrás de ello y todo saldrá bien. Te buscará para declararte su amor. VIRGO El universo te inyecta euforia y adrenalina, aprovéchala para salir y emprender una aventura en el amor. Comparte momentos especiales de pasión y disfruta al máximo de tu sexualidad. Cumple tus compromisos de trabajo ninguno puede ser aplazado o podrás ser removido tienes rivales o competencias. LIBRA La alegría por vivir refléjala cada minuto y en todo lo que haces y emprendes y llegará el éxito. Espléndida tarde para ir a caminar al aire libre y disfrutar de la naturaleza y meditar de todos los logros ser agradecido con la vida, el karma te beneficiará siempre con abundancia dándote lo que necesites para ser feliz. ESCORPIO Estás muy inquieto y con mucho dinamismo, encontrarás abundancia y progreso. Mantén el mismo ritmo de trabajo perseverante, siendo eficaz el karma te favorecerá con trabajo y entradas de dinero. No pierdas el entusiasmo de encontrar el amor ya estás próximo a encontrarlo, sigue siendo sociable. SAGITARIO Sueles ponerte de malas, enojado y sacarte de onda cuando tu pareja no responde tus llamadas, relájate no esta a tu disposición, necesita su espacio. Actúa con conciencia y mejora tu alimentación te sentirás con mayor vitalidad y destreza. Que no te invada la pereza y escombra el lugar donde vives para estar en un lugar cómodo y agradable. CAPRICORNIO Es momento de mejorar tus cualidades, comienza por tu forma de actuar con los demás. Una sonrisa cautivará a tus compañeros, familiares y amigos. Despojate de la inseguridad que te limita a no poder emprender esos proyectos que tienes en mente, arriésgate este es el momento la influencia de júpiter aspecta triunfo y éxito ACUARIO Estás aterrado y con muchas actividades. Atiendes llamadas y correos comerciales, cierras negocios o se hacen ventas. Te cuesta trabajo involucrarte sentimentalmente, solo déjate llevar. Esta vez será diferente esa persona también siente lo mismo por ti. PISCIS Te va ir de maravilla si sigues siendo cumplido y no fallas en el trabajo o en la escuela. No pienses tan pesimista estás atrayendo la mala suerte, es momento de reprogramar tus ideas y objetivos. Un cambio importante se aproxima.