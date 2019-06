Estos son los horóscopos de HOY 28 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna menguante en tauro usa incienso de mirra para que se llene tu vida de alegría y felicidad, purificando tu ambiente de la pesadez y la tristeza. ARIES Trabaja en mejorar con buenos hábitos de alimentación tu cuerpo se sentirá mucho mejor, dedica esfuerzo al ejercicio y obtendrás condición física. No dudes en alcanzar tus metas y pon mayor esfuerzo, la dedicación la influencia mayor para lograrlo. Terminas la semana con satisfacciones personales, pasarás momentos agradables con tus allegados, festejando y conviviendo. TAURO Habla con tu familia de lo que te disgusta y aclara las cosa, llegarán a un bien acuerdo y mejora la relación y la convivencia. Estás divagando mucho en lo que pasara en tu relación, ubicate más en este fin de semana definirá lo bien que pasan estado juntos, dedica tiempo para salir a fiestas, bares o antros. No caigas en impulsos que puedas arrepentirte haz todo con mesura y disfrutaras al máximo este fin de semana. GEMINIS La influencia de júpiter despierta una alegría que vas a trasmitir a tus más allegados, vas atraer la atención de todos por tu buena vibra. Aprovecha tus ratos libres para hacer más actividad física estas luciendo físicamente muy atractivo. No te involucres en problemas de terceros o saldrás perjudicado, pueden hasta estropearse tus planes con amigos. CÁNCER Será un fin de semana de mucho entusiasmo, no pierdas tu felicidad y muestra tus intereses. Demuestra quienes son tus allegados dando prioridad a reunirte con ellos o tomando en cuenta las invitaciones que te hacen, festejos donde la pasaras muy bien, divierte. LEO Tienes buenos pensamientos e ideas que te conducen a gozar y pasarla muy bien. Sigue la relación que buscan al hablarte, sé sociable y deja a un lado los prejuicios, espera conocer más a las personas. Tienes mucho que mejorar y eso lo lograrás abriendo tu mente,mucho que aprender. Concreta tan esperados planes y convive la llave será sonreír y poniéndote alegre. VIRGO Estás contento con el ritmo de vida que llevas, tus logros se están notando, estas mostrando que tienes cualidades y que estás triunfando. Mantén un perfil bajo para no generar envidias. Organiza bien tus tiempos para tener tiempo de cumplir pendientes para distraerte y desestresarte. LIBRA No permitas que la pereza te invada,vive intensamente y con ambición para no dejar pasar ninguna oportunidad. No te conformes aún puedes lograr mucho más cosas, plantea nuevos retos y sigue siendo aferrado, vas por muy buen camino. La relación familiar está mejor que nunca y se aspectan momentos muy gratos. ESCORPIO Descubres el interés por nuevas actividades, son más productivas y están ayudándote a estar activo y motivado. Adelante continúa frecuentando a esa persona, a un falta conocer mucho más para definir la relación. Te sabes comunicar de manera directa con tus más allegados, pero debes de tener tacto para decir las cosas y no provoque se alejen de ti por ser impertinente. SAGITARIO Las constelaciones te mantienen con mucha actividad, se verán aspectadas muchas invitaciones a reuniones o eventos sociales. No busques imponer tu manera de pensar trabaja con tu tolerancia para relacionarte con todo tipo de personas. Se trata de saber convivir y aprender a ceder ante la diversidad. CAPRICORNIO Te sabes expresar de una manera emocionante y hace que tu pareja pase momentos muy divertidos a tu lado. Tienen una gran compatibilidad y se refuerzan los vínculos amorosos. El trabajo te ha mantenido muy ocupado y estresado, descansa un poco o busca distraerte. ACUARIO En tu casa te incomoda el desorden y lo sucio, ten la buena voluntad de ordenar y limpiar y disfruta el lugar donde vives. Estarás muy animado a cumplir tus compromisos sociales, no te excedas en beber o en consumir sustancias que te intoxiquen. Alcanzas a cumplir todos tus compromisos y tendrás tiempo libre para ti. PISCIS Reflexiona más de cómo compórtate, perfecciona tu calidad humana siendo más bondadoso, apoya a quien busque tu ayuda el karma te sabrá recompensar. Tendrás la capacidad para solucionar las diferencias con tu pareja y se consolidan citas románticas donde el amor está más fuerte que nunca .