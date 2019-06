Horóscopos para este miércoles 26 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en aries usa 7 machos para potencializar la mejor versión de ti, y salgan tus mejores cualidades.

ARIES

Convives mucho con tus compañeros y amigos y descubres verdades que pueden incomodarte. Discierne cuáles son las personas que debes seguir conviviendo y de cuáles alejarte, administra bien tu tiempo para poder gozar más de tu pareja. Muestra tus cualidades siendo más noble ayudando o siendo bondadoso el drama te llenará de bendiciones, abundancia y suerte.

TAURO

Respira profundamente y no dejes salir el temperamento de disgusto o enojo que puede intolerante con tus compañeros de trabajo. Busca llevar una relación de armonía en tu trabajo para que todo marche lo mejor posible. No seas tan apegado al internet, desconectate y vive la vida real, te esperan muchas aventuras y vivencias emocionantes.

GÉMINIS

Sigue esa rutina de ejercicio; te fortalece y empiezas a tener condición, tu aspecto físico se da a notar luciendo más atractivo. Sigue con el mismo ritmo de trabajo que te conduce a recibir buenas entradas de dinero. Recibes un correo o un mensaje que te pondrá de muy buen humor. Todo lo que decreta esta a punto de llegar a tu vida el peor límite es la flojera.

CÁNCER

La influencia de Venus te impulsa a que convivas más con tu pareja, se frecuentan y se dan más las muestras de amor. Tienes que seguir luchando por conseguir crecer o mejorar, la ambición trae recompensa de fortuna y abundancia. No seas pesimista o atraes trabas y dificultades, todo comienza a generarse en tu forma de pensar tú atraes la buena suerte.

LEO

Valora las muestras de afecto que tienen tus allegados por ti, el cariño y la atención se genera por tu vibra tan especial que hace que te busquen pero no seas grosero o el karma hará que termines solo. Tienes intuición para generar grandes ideas o proyectos, ahora todo está en la acción y empeño para poner en marcha y hacer todo realidad.

VIRGO

No te confíes de algunos malestares, un chequeo de rutina te vendría muy bien para tener certeza de tu estado de salud. Los mejores momentos con tu pareja están por llegar disfruta al máximo la pasión y la sexualidad. Muy buena comunicación y convivencia con tu ser amado reafirma convivir más.

LIBRA

Muchas de las actividades que estas desarrollando te llevan al bienestar y la estabilidad, te estas manejando adecuadamente. Sigue haciendo ejercicio para rendir más en las actividades del día. Muestra tu inteligencia para solucionar diferencias familiares, no seas impulsivo ni rencoroso, mantén la serenidad. Golpe de suerte para recibir dinero o ganancias.

ESCORPIO

Pasa por alto los comentarios ofensivos que intenten desmotivarte, sigue adelante con tu ideología y reafirma tus convicciones, no claudiques. Expresa lo que estás sintiendo y muestra el interés por esa persona especial o terminara la relación. Se manifiesta la solución a conflictos o problemas que estaban a quejando tu situación económica.

SAGITARIO

No descuides lo que es de tu pertenencia y valora tus logros para defender lo que te corresponde, buscarán rivalizar u ocupar lo que es tuyo. No te entrometas en asuntos que no te corresponden o terminarán afectandote. Se más sincero contigo mismo si no has actuado adecuadamente o corrige tu comportamiento para que todo te siga favoreciendo

CAPRICORNIO

Ser cordial y amable te permitirá que encajes muy bien en el ámbito de trabajo. No permitas que te invada la exigencia en el amor o seguirás soltero, permite conocer más cualidades de ese pretendiente. Algunas personas no son tan sinceras, descubrirás su verdadera cara. Golpe de suerte para inversiones y negocios.

ACUARIO

No seas inseguro con tu pareja, que los celos no sean motivo de conflicto, son puras interpretaciones tuyas. Escucha el lado más racional que te ha permitido tomar tan buenas decisiones. Sigue siendo constante y muy emprendedor pronto verás las ganancias o recompensa de tu trabajo.

PISCIS

Medita sobre tu persona los cambios que realizaste se empiezan a notar y estás construyendo un futuro muy ambicioso de mucho crecimiento, sigue así. Usa tu simpatía para ligarte a esa persona que tanto te inquieta y que tanto te gusta, no seas penoso y concreta una cita, te va a corresponder.