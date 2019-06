Joash Onyango el futbolista al que nadie le cree su edad

El jugador de la Selección de Kenia, Joash Onyango, causó polémica con su edad previo al inicio de la Copa Africana de Naciones.

Joash Onyango causó miles de comentarios en redes sociales, ya que no aparenta físicamente su edad, 26 años.

Joash opted for a vintage white beard as his look for the upcoming AFCON. What could be the motivation behind his new look ?#Tunaweza #AFCON2019 #BetinNaStars #HarambeeStars pic.twitter.com/uiqRkvMiOv

— Football Kenya Federation (@Football_Kenya) June 17, 2019