Niega AMLO buscar reforma electoral

“No planteé nada en el marco electoral. Eso no quiere decir que no deba de hacerse”. – AMLO

Ciudad de México. Ante los señalamientos sobre las iniciativas en materia Electoral impulsadas por su partido Morena en la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Reforma Electoral no será parte de su agenda hasta después de la consulta de Revocación de Mandato.

Aseguró que él no planteó que se llevara a cabo una reforma electoral porque eran necesario avanzar en otros temas como la Guardia Nacional, extinción de dominio, ley de austeridad, etcétera, y dijo que será hasta “pasando el segundo periodo se harán ajustes en este tema”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario indicó que su administración tiene el compromiso de garantizar que no hay que modificar las leyes para que no existan fraudes electorales y destacó que su administración logró que por primera vez en mucho tiempo el gobierno federal no interviniera en un proceso electoral como ocurrió el pasado 2 de junio en los comicios en estados.

“Hicimos que por primera vez en mucho tiempo el gobierno federal no interviniera en elecciones”, indicó.

