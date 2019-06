Tu horóscopos para este miércoles 18 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna menguante capricornio usa un báculo para invocar el poder de las fuerzas supremas y decretar los deseos y anhelos que desea atraer a tu vida. ARIES Momentos especiales de armonía y felicidad con tus seres queridos, sensaciones especiales se despiertan junto a tu pareja. Estás en un momento mágico con la vida, fluye y se acomoda a tu favor. Disfruta esta temporada de lucidez para aprovechar al máximo tus capacidades y poder obtener ganancias. TAURO Las constelaciones se acomodan para crecer y madurar pero ante todo apliques tus enseñanzas y logres ser mejor ser humano. La influencia de Venus despierta tus emociones y sentidos al máximo, se expresivo y déjate llevar por lo que sientes para fortalecer la relación con tu pareja. GEMINIS LLeno de energía positiva que transmites a tu entorno y que solo los más allegados podrán percibir. Se logra despejar tu mente y la conciencia te lleva a preocuparte más por tu estado de salud. Esta etapa en la que la prioridad es tu alimentación para mantener un nivel de calidad en tu cuerpo, lo complementa con una rutina de ejercicio que está dando condición a tu estado físico. CÁNCER Te estás conociendo cada vez más, y descubres cuales son tus gustos y prioridades. Pierdes el interés por cuestiones banales o que te perjudican. Descubrirás personas hipócritas que hablan a tus espaldas, prefieres enfrentarte a la verdad por muy cruel que esta sea. Mantén tu estado de armonía y paz aunque busquen disgustarse o hacerte enojar, no vale más la pena discutir. LEO No tomes a mal las sugerencias que te hacen en el trabajo, debes contemplar los consejos como sugerencias para perfeccionar tus técnicas profesionales. Despeja tu mente y no estés tan obsesionado en esa persona con la que estás saliendo, la relación necesita sus espacios individuales. No actúes de manera impulsiva en gastar tu dinero o vas a terminar con deuda o gastos que no puedas pagar, si ahorras el karma te va a favorecer siempre con dinero. VIRGO El universo se va alinear a lo que tu mente comience a generar para hacerlo realidad. Visualizate fuerte y con destreza para afrontar fácilmente tu ámbito laboral, e incluso decreta a las personas que son necesarias para darte motivación y afecto. Medita en las fallas o errores para mejorar y busca hacer cambios radicales para generar una respuesta diferente. LIBRA Basta de ser pesimista o estar viendo solo las cosas malas que te han sucedido, tu mismo te estás estancando con esa actitud. Sacúdete la pereza y busca opciones para tomar caminos que conduzcan a emprender y tomar acción para mejorar. Recibirás ayuda de personas importantes o de quien menos te lo esperabas para crecer o estar en una mejor posición. La vida te dará una sorpresa inimaginable. ESCORPIO El estado de ánimo será la llave para facilitar las tareas que estás desempeñando. Con la visión optimista tu entorno resultará a tu favor, recibirás dinero o ganancias. Cuidado con tu pareja no dejes que te manipule se convertirá en un hábito para que termines haciendo su voluntad. Muestra tu personalidad y define tu carácter ante situaciones que busquen desfavorecer en el trabajo. SAGITARIO La mente estará muy lúcida y con grandes capacidades, descubrirás algo diferente y original que tendrá gran impacto en tu forma de trabajar. Estas atrayendo el bienestar y estás avanzando rumbo a lograr tus propósitos de pagar o comprar algo muy importante. La confusión de seguir con esa relación te va invadir por que llegara una tercera persona que te inquiete, valora lo que has construido y no te dejes llevar por el deseo, no traiciones ni seas infiel o el karma hará que termines solo. CAPRICORNIO Apegate a tu realidad, observa a detalle tus necesidades, da prioridad a solucionar pendientes en cuestiones económicas que te están preocupando. Busca más opciones de poder tener más ingresos si eres aferrado y trabajador estás en buen camino de solucionar los pagos pendientes. Estarás en un momento familiar grato donde se muestra el lado más cariño. No caigas en tentaciones que te conduzcan a intoxicarse o consumir en exceso bebidas alcohólicas. ACUARIO A tu ser amado le cuesta trabajo buscarte para tener intimidad, da el primer paso para disfrutar de su sexualidad. Descubrirás nuevas actividades que saldrán fuera de la rutina que podrán ser benéficas para obtener mayor ingreso económico. Encontrarás aún socio de confianza con quien puedes apoyarte para poner en marcha los negocios o proyectos que estas haciendo. PISCIS Cumple tus obligaciones con dedicación y esmero pese a que se acumule el trabajo, serás bien recompensado. De buena voluntad participa con la limpieza de tu casa para que sea grato el lugar donde vives. No te quejes de que tu pareja no tiene detalles y que comience con ti las atenciones planeando una cita romántica para reafirmar el compromiso y hacer notar el amor que existe.