Horoscópos de HOY jueves 6 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante escorpio usa cuarzo blanco para purificar de toda mala vibra, de contracción energética.

ARIES

Que no entre la inseguridad ni la desconfianza la atención de tu ser amado. Son puras interpretaciones tuyas, en la relación se necesita un espacio individual. Esa ansiedad de progresar va concretar tus planes laborales la clave es enfrentar cualquier obstáculo.

TAURO

El universo despierta alegría interior que se refleja con con tus allegados. Con tu pareja reflejas que estás desarrollando una relación armónica y de confianza, tendrán planes en común que debes concretar. Preparate por que vendrán cambios favorables en tu trabajo.

GÉMINIS

No debes sentir presiones con tu familia, relájate y diles lo que te disgusta. No te presiones con apoyos que no están a tu alcance, colabora con el aseo o la limpieza para que vean tu buena voluntad de participar. Los beneficios y cambios tendrás que buscarlos por que no estas siguiendo el camino correcto, busca otra estrategia.

CÁNCER

Construye conforme tus expectativas, esta bien que tomes en cuenta tus sueños y tus anhelos, pero se realista a lo que ahorita puedes obtener a corto plazo. Se agradecido con lo que has logrado porque has obtenido ganancias la clave es ser apasionado y entregado en tu trabajo para abrir caminos de abundancia y riqueza.

LEO

Si ayudas a quien te lo solicite el karma se manifestará porque la bondad atrae siempre la suerte y obtendrás lo que estás buscando, tus deseos se concretarán de manera sencilla. Orientate a una actividad de mayor servicio a los demás con buena actitud y sentirás la alegría y la felicidad.

VIRGO

Escucha los consejos de tu pareja podrán ayudarte, no seas ególatra y déjate guiar y escúchala, atentamente. Hazle notar que su opinión es muy importante y muéstrale el afecto y cariño que sientes, Lograrás terminar tu jornada laboral de manera más rápida tendrás mucha capacidad para resolver las tareas y actividades en el trabajo.

LIBRA

No seas tan dependiente de tus amigos o familiares, aveces parece que los necesitas para resolver cualquier problema busca ser más auto suficiente para resolver tus pendientes. Una rutina de ejercicio te ayudará mucho para que tu cuerpo esté activo y tome fuerza, energía y vitalidad. No claudiques con el compromiso de una vida saludable vas muy bien cuidando tu alimentación, toma mucha agua.

ESCORPIO

Las constelaciones activan un canal muy fluido de comunicación, aprovéchalo para expresar tus sentimientos a esa persona especial que tanto te gusta. En el plano profesional tus expectativas son muy altas y estas en buen camino para lograrla solo es cuestión de mantener el paso para continuar trabajando con esfuerzo y dedicación.

SAGITARIO

Atiende más a tu pareja, lleguen a un acuerdo para salir de cita y puedan disfrutar del romance. Estarás muy estresado por el exceso de trabajo, busca descansar y mantenerte tranquilo en casa ya que hayas cumplido los compromisos laborales. Medita rumbo a los caminos que vas a seguir y decreta que vas a triunfar.

CAPRICORNIO

Aclara primero tus pensamientos y emociones para no entrar en una crisis por cuestiones que puedan confundirte, no permitas que las emociones de tristeza te hagan tomar malas decisiones y te separen de tu pareja. A un que eres muy racional te confundirá una tercera persona que te inquieta.

ACUARIO

Has notado cambios favorables que se construyeron poco a poco, sigue aferrándote a crecer más y obtendrás mayor

ganancia, no son reclutados inmediatos pero a un corto plazo llegara entradas de dinero. Usa tu simpa para lograr obtener un mejor puesto o asenso en tu trabajo.

PISCIS

Existe una persona que necesitas sacar de tu vida o va ocasionarte muchos problemas y conflictos. Administra bien tu dinero debes ahorrar para que el karma siempre esté a tu favor en cuestiones económicas y nunca te falte el trabajo. Debes siempre sonreír esta sera la llave para hacer nuevas relaciones sociales.