Representa a todo México

Mr. México tiene nuevo nombre y apellido: Brian Arturo Faugier González, de Nuevo León, quien a sus 25 años busca ganar el campeonato más importante de belleza masculina, Mr. World, que se realizará en Manila, Filipinas.

Brian es un hombre que busca superarse día con día para aprender y conocer más del mundo que lo rodea, eso es indispensable para competir en un concurso de esta magnitud, ya que para ganar no basta con tener una buena presencia física, sino también ser todo un caballero. Estudia Ingeniería industrial y además sueña con ser modelo y la imagen en distintas marcas de talla internacional.

“Me encantaría trabajar como modelo, siempre he querido estar en Armani, Ferragamo, Versace o Louis Vuitton, y si ellos me lo permiten, también me gustaría colaborar en sus comerciales o publicidad”, dice el neoleonés.

TAMBIÉN QUIERE ACTUAR

“Si me hablan para un papel de actor, lo tomo, uno de mis actores favoritos es Dwayne Johnson, La roca, y alguien con quien me encantaría trabajar sería Salma Hayek, es sin duda una de las mejores actrices de México”, dijo.