Cosechando éxitos

Luego de vivir envuelta en numerosos escándalos, la venezolana Marjorie de Sousa quiere demostrarle al público que no todo en su vida son chismes, y en esta ocasión se encuentra muy contenta pues Un poquito tuyo, telenovela que actualmente protagoniza al lado de Jorge Salinas y Lorena Herrera y la cual se transmite por Imagen TV, acaba de estrenar en Telemundo Estados Unidos, en el horario estelar.

No conforme con ser la protagonista, De Sousa interpreta el tema de la historia: “No quería quedarme con las ganas de hacerlo, hace muchos años lo tenía ya casi listo todo y no pude por mi trabajo en la actuación. Esto es otra onda totalmente distinta, pero me siento feliz y cuidada”, comentó.