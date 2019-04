Irán Castillo y Diego de Erice terminan su romance

Irán Castillo habló en exclusiva para Grupo Cantón sobre la ruptura de su relación con el actor Diego de Erice, con quien hace poco la vimos viviendo una historia de amor en redes sociales muy intensa y en donde aseguró que por falta de tiempo decidieron terminar su romance.

“Yo creo que más bien no fluyó, al final no se dio nada porque salimos creo que un mes, cuando mucho, porque fue muy poquito tiempo, nos vimos muy poquito y siento que casi no convivimos y entonces al final pues no fluyó y ya pues no fue nada”.

Irán Castillo aseguró que este tipo de detalles hicieron que los actores llegaran a la conclusión de tener la misma decisión. #Cuando la gente está viendo hacia otros lugares, piensa en cosas diferentes, entonces honestamente no fluyen así las cosas”.

Irán aseguró que el poco tiempo que tuvo con De Erice no la llevó a estar mal emocionalmente, tan es así que ahora se encuentra concentrada en su carrera.